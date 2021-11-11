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Рейтинги: з'явилися нові партії, а "слуги" дивом утрималися

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
11 листопада, 15:03
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До Ради можуть пройти сім партій
Фото: колаж "Сьогодні"
Фото: колаж "Сьогодні"

Перше та друге місця у рейтингу партій ділять "Слуга народу" та "Європейська солідарність", а "Батьківщина" потрапила до трійки. Так, у разі, якщо б вибори в Україні проходили найближчим часом, у Верховну Раду могли б пройти сім політичних партій.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Станом на 4-9 листопада 2021 року найбільший рівень підтримки у президентської партії "Слуга народу". Загальний рейтинг партій виглядає так:

  • "Слуга народу" – 17,3%;
  • "Європейська Солідарність" – 14%;
  • "Батьківщина" – 12,2%;
  • "Опозиційна платформа – За життя" – 11%
  • Партія Дмитра Разумкова – 6,8%;
  • "Сила та честь" – 5,8%;
  • "Українська стратегія Гройсмана" – 5,2%;

Зазначимо, серед них є партія ексспікера парламенту Дмитра Разумкова, якої наразі не існує. Але якщо вона з'явиться, українці готові підтримати її.

Рейтинг партій, які не долають бар'єр 5%:

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  • Партія Мураєва "Наші" – 4,9%;
  • Радикальна партія – 4,8%;
  • ВО "Свобода" – 3,3%;
  • Партія Шарію – 3,2%;
  • "УДАР Віталія Кличка" – 3,1%;
  • "За майбутнє" – 2,1%;
  • "Самопоміч" – 1,7%;
  • "Голос" – 1,4%;
  • "Наш край" – 1,1%.

Як проводили опитування?

Опитування проводили в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Респондентами були лише повнолітні громадяни. Загалом опитали 5 000 осіб. Вибірка репрезентує доросле населення за віком, статтю та типом поселення. Теоретична похибка вибірки не перевищує 1,5% з імовірністю 0,95.

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Раніше ми повідомляли, що Яценюк різко розкритикував наміри "слуг" відстрочити вибори до Ради.

Також нагадаємо, колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подумує про те, щоб створити партію, де будуть представники різних політичних напрямків.

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21,8%
2
Порошенко Порошенко
14,5%
3
Бойко Бойко
11%
4
Тимошенко Тимошенко
10,8%
5
Разумков Разумков
8,8%
6
Мураєв Мураєв
6,4%
7
Смешко Смешко
6,2%
8
Гройсман Гройсман
5,7%
9
Ляшко Ляшко
4%
10
Садовий Садовий
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