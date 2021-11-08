"Слуга народу" збирається на з'їзд: що вирішать депутати вже до Нового року

За всіма прогнозами, це буде всеукраїнський з'їзд обласних та місцевих активів партії

На з'їзді "Слуги народу" обговорять низку важливих питань. Фото: колаж "Сьогодні"

У поточному місяці відбудеться з'їзд партії "Слуга народу". Сайт "Сегодня" з'ясував, про що говоритимуть депутати та які рішення можуть ухвалити члени політсили.

Коли відбудеться з’їзд "Слуги народу"

З'їзд партії відбудеться у другій половині листопада. Про це журналістам заявила заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, народний депутат Євгенія Кравчук. Вона також зазначила, що "точної дати немає".

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Що обговорять члени партії

За словами голови партії Олександра Корнієнка, на з'їзді "СН" насамперед розглянуть налаштування партійної роботи у зв'язку з його призначенням на посаду першого віце-спікера Ради, а також обговорять низку важливих питань. Сайт "Сегодня" поспілкувався із депутатами "Слуги народу" та визначив головні теми, які обговорюватимуться на з'їзді.

За словами Євгенії Кравчук, з’їзд відбудеться у другій половині листопада. Олександр Корнієнко наголосив, що на заході обговорять роботу партії. Фото: delo.ua

Зміна статуту партії через призначення Корнієнка віце-спікером Ради

Як розповів "Сегодня" нардеп Олександр Качура, на з'їзді обговорять зміну статуту партії. При цьому, можливо, буде делеговано частину повноважень Олександра Корнієнка через додаткове навантаження у зв'язку з новим призначенням.

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"Нам треба модернізувати статут. Та кількість членів політради, яка є – недієздатна, бо дуже великий склад – 73 члени. Можливо, ухвалять рішення про створення президії політради, яка прийматиме всі оперативні рішення", – сказав депутат.

Можливість онлайн-голосування

Качура наголосив, що до статуту також необхідно внести зміни для вирішення поточних проблем.

"Щоб можна було проводити онлайн-голосування, ковідні усі процеси. Щоб у нас не зупинялася партійна робота на момент карантину", – пояснив він.

Позбавлення Дмитра Разумкова депутатського мандату

На з'їзді можуть позбавити ексспікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандату. За словами Олександра Качури, у партії є на те підстави та можливості.

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"Це питання може розглядатись на з'їзді. Про це мені сказали у секретаріаті партії. Олександр Корнієнко, як голова партії, може винести це питання на з'їзді і з'їзд ухвалить рішення", – сказав Качура.

До слова, раніше Євгенія Кравчук наголошувала, що рішення про позбавлення Разумкова мандата ухвалюватиме не парламентська фракція "Слуги народу", а саме партія.

"З'їзд партії – це найвищий орган, і у його компетенції ухвалювати такі рішення", – пояснила вона.

Кравчук також додала, що партія до жодного депутата ще не застосовувала процедуру позбавлення мандату.

"Тому це може бути прецедент", – наголосила вона.

Пенсійна реформа

Нардеп Леся Забурана розповіла "Сегодня", що на з’їзді планує порушити питання пенсійної реформи.

"Для мене важливе питання – багаторівнева пенсійна реформа. Тому що це питання стосується мільйонів людина", – сказала вона. Забурана також зазначила, що її цікавлять причини ротацій в уряді.

Питання перестановки кадрів

У той же час її колега по фракції, нардеп Олексій Устенко каже нам, що перестановці кадрів на з'їзді навряд чи приділять увагу.

"Основна перестановка у Кабміні вже відбулася. Усіх неефективних міністрів прибрали. Якщо чергова зміна міністрів і буде, то не раніше ніж через півроку", – каже депутат.

Устенко також зазначив, що питання зміни кадрів у комітетах Ради на порядку денному не стоїть.

Олексій Устенко: "Основна зміна кадрів вже відбулася" / Фото: Facebook

Про те, що питанню кадрів не приділять пильної уваги, каже "Сегодня" і політолог Володимир Воля.

"Перестановки у Кабміні – це сигнал кадрового голоду у "Слузі народу". Часті зміни урядовців не призводить до поліпшення якості керівних кадрів. У партії навряд чи акцентуватимуть на цьому увагу", – упевнений експерт.

Партійне будівництво

За словами Устенка, важливе питання з’їзду – це корпоративне партійне будівництво.

"У нас воно накульгує. Як найбільша фракція, ми маємо бути представлені в кожній територіальній громаді. Щоб працював кар'єрний ліфт і будь-який член партії мав перспективи зростання до нардепа чи міністра. А також для того, щоб покращилася комунікація виборців із партією", – каже Устенко.

Підготовка до наступних виборів

На з’їзді можуть обговорити підготовку до наступних парламентських виборів.

"Саме партійне будівництво тут відіграє велику роль. На наступних виборах діятиме нова виборча система. Виграє та партія, яка матиме більш потужні структури та комунікації з електоратом", – пояснює Устенко.

Трускавець у всеукраїнському масштабі

На думку політолога Волі, від з'їзду "Слуги народу" не варто очікувати на глобальні рішення та нові стратегії партії. Захід буде більш формальним та корпоративним.

"З'їзд – це вирішення внутрішніх кадрових питань та комунікації між членами партії. У Трускавці відбувалася комунікація партії із президентом та керівництвом його офісу, тепер же це буде всеукраїнський з'їзд обласних та місцевих активів партії. Черговий Трускавець у всеукраїнському масштабі, не більше", – резюмував політолог.

Володимир Воля: "Від з'їзду "Слуги народу" не варто очікувати на глобальні рішення та нові стратегії" / Фото: Facebook

Чим запам'ятався з'їзд "слуг" у Трускавці