Накажут ли депутатов за переход к Разумкову – в "Слуге народа" дали ответ

Созданное Разумковым объединение не имеет полномочий

В "Слуге народа" не было вообще серьезной реакции на данное событие / Фото: Коллаж: Сегодня

Вступивших в межфракционное объединение "Разумная политика" депутатов "Слуги народа" не будут исключать из одноименной фракции. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура, пишут Українські новости.

"Думаю, что будут исключать из фракции депутатов, вступивших в "Разумную политику". Никто это серьезно не воспринимает, как какую-то серьезную историю", – сказал Качура.

Также он отметил, что в "Слуге народа" не было вообще какой-то серьезной реакции на данное событие.

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По словам Качуры, было просто создано очередное объединение, которых в Раде уже несколько сотен, и такие объединения не имеют таких полномочий, как депутатские группы.

"Кроме того, пребывание депутата во фракции прежде всего зависит от голосований и поддержки президентских инициатив", – резюмировал он.

Накануне глава Верховной Рады в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков создал новое межфракционное объединение "Разумная политика". Вокруг экс-спикера собрались 25 народных депутатов. Большинство из них состоят в "Слуге народа", еще двое из "Батькивщины" и один внефракционный народный избранник.

Напомним, что в законе "О регламенте" указано, что все депутаты имеют право создать такое объединение. Статья 60 гласит: члены МФО не получают никаких дополнительных прав и привилегий в стенах парламента. Такой "союз" даже не регистрируется аппаратом Верховной Рады.

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