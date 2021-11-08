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Накажут ли депутатов за переход к Разумкову – в "Слуге народа" дали ответ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
8 ноября, 16:41
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Созданное Разумковым объединение не имеет полномочий
В "Слуге народа" не было вообще серьезной реакции на данное событие
В "Слуге народа" не было вообще серьезной реакции на данное событие / Фото: Коллаж: Сегодня

Вступивших в межфракционное объединение "Разумная политика" депутатов "Слуги народа" не будут исключать из одноименной фракции. Об этом рассказал депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура, пишут Українські новости.

"Думаю, что будут исключать из фракции депутатов, вступивших в "Разумную политику". Никто это серьезно не воспринимает, как какую-то серьезную историю", – сказал Качура.

Также он отметил, что в "Слуге народа" не было вообще какой-то серьезной реакции на данное событие.

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По словам Качуры, было просто создано очередное объединение, которых в Раде уже несколько сотен, и такие объединения не имеют таких полномочий, как депутатские группы.

"Кроме того, пребывание депутата во фракции прежде всего зависит от голосований и поддержки президентских инициатив", – резюмировал он.

Накануне глава Верховной Рады в 2019-2021 годах Дмитрий Разумков создал новое межфракционное объединение "Разумная политика". Вокруг экс-спикера собрались 25 народных депутатов. Большинство из них состоят в "Слуге народа", еще двое из "Батькивщины" и один внефракционный народный избранник.

Напомним, что в законе "О регламенте" указано, что все депутаты имеют право создать такое объединение. Статья 60 гласит: члены МФО не получают никаких дополнительных прав и привилегий в стенах парламента. Такой "союз" даже не регистрируется аппаратом Верховной Рады.

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Отставка Разумкова

  • Руководство партии "Слуга народа" открыто обвинило спикера парламента Дмитрия Разумкова в диверсии против монобольшинства. А глава Верховной Рады убеждает, что подковерных игр не ведет и действует исключительно согласно букве закона. Это уже не первый случай, когда в "Слуге народа" недовольны своим однопартийцем Дмитрием Разумковым.
  • Из уст бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова все чаще стали звучать намеки о президентских амбициях. Поэтому неудивительно, что его кандидатуру начали включать в президентские рейтинги.
  • Кроме того, Дмитрий Разумков уже не раз рассказывал о своей политической силе, но имена ее главной команды еще не назвал.
  • 1 ноября он заявил, что намерен создать свою партию, чтобы выполнить обещания людям, которые не выполнила партия "Слуга народа", а также намекнул, что может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента 2024 года.
  • Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказывал, с кем ведет переговоры Разумков.
  • Недавно Разумков заявил, что не звал в свой новый политический проект журналиста Дмитрия Гордона и известного доктора Евгения Комаровского.
  • 5 ноября он сообщил, что создает в парламенте межфракционное объединение "Умная политика".

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