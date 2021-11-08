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Чи покарають депутатів за перехід до Разумкова – у "Слузі народу" дали відповідь

Наталія Магдик Наталія Магдик
8 листопада, 16:41
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Створене Розумковим об'єднання не має повноважень
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Тих, хто вступив у міжфракційне об'єднання "Розумна політика" депутатів "Слуги народу" не виключатимуть із однойменної фракції. Про це розповів депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Качура, пишуть Українські новини .

"Думаю, що виключатимуть із фракції депутатів, які вступили до "Розумної політики". Ніхто це серйозно не сприймає, як якусь серйозну історію" – сказав Качура.

Також він зазначив, що у "Слузі народу" не було взагалі якоїсь серйозної реакції на цю подію.

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За словами Качури, було просто створено чергове об'єднання, яких у Раді вже кілька сотень, і такі об’єднання не мають таких повноважень, як депутатські групи.

"Крім того, перебування депутата у фракції насамперед залежить від голосувань та підтримки президентських ініціатив", – резюмував він.

Напередодні голова Верховної Ради у 2019-2021 роках Дмитро Разумков створив нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Навколо екс-спікера зібралися 25 народних депутатів . Більшість із них перебувають у "Слузі народу", ще двоє з "Батьківщини" та один позафракційний народний обранець.

Нагадаємо, що в закон "Про регламент" зазначено, що це депутати мають право створити таке об'єднання. Стаття 60 свідчить: члени МФО не отримують жодних додаткових прав та привілеїв у стінах парламенту. Така "союз" навіть не реєструється апаратом Верховної Ради.

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Відставка Разумкова

  • Керівництво партії "Слуга народу" відкрито звинуватило спікера парламенту Дмитра Разумкова у диверсії проти монобільшості. А голова Верховної Ради переконує, що підкилимних ігор не веде і діє виключно згідно з буквою закону. Це вже не перший випадок, коли у "Слузі народу" незадоволені своїм однопартійцем Дмитром Разумковим.
  • З вуст колишнього глави парламенту Дмитра Разумкова все частіше почали звучати натяки на президентські амбіції. Тому не дивно, що його кандидатуру почали включати до президентських рейтингів .
  • Крім того, Дмитро Разумков уже неодноразово розповідав про свою політичну силу, але імена її головної команди ще не назвав.
  • 1 листопада він заявив, що має намір створити свою партію , щоб виконати обіцянки людям, які не виконала партія "Слуга народу", а також натякнула, що може висунути свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.
  • Колишній генпрокурор Юрій Луценко розповідав, з ким веде переговори Розумков .
  • Нещодавно Разумков заявив, що не кликав у свій новий політичний проєкт журналіста Дмитра Гордона та відомого доктора Євгена Комаровського.
  • 5 листопада він повідомив, що створює в парламенті міжфракційне об'єднання "Розумна політика".

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