Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО

За законодавством, у МФО немає жодних додаткових прав у стінах парламенту

Дмитро Разумков створив МФО "Розумна сила" із 25 народних депутатів / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Верховної Ради у 2019-2021 роках Дмитро Разумков створив нове міжфракційне об'єднання "Розумна політика". Навколо екс-спікера зібралися 25 народних депутатів . Більшість із них перебувають у "Слузі народу", ще двоє з "Батьківщини" та один позафракційний народний обранець.ий

Що таке МФО

Простою мовою – клуб депутатів за інтересами . У законі "Про регламент" зазначено, що всі депутати мають право створити таке об'єднання. Стаття 60 говорить, що члени МФО не отримують жодних додаткових прав та привілеїв у стінах парламенту. Такий "союз" навіть не реєструється апаратом Верховної Ради.

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По суті МФО – це публічний документальний розголос, що в Раді існує певна кількість депутатів, які просувають спільну ідею.

Хто з депутатів може бути у МФО

Усі народні обранці можуть об'єднуватися на основі чогось незалежно від фракції. До речі, зовсім необов'язково, щоб депутати з МФО входили до однієї фракції.

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Наприклад, парламентське МФО "За рівні можливості" об'єднує всіх, хто виборює гендерну рівність під куполом. А ось МФО "Цінності. Гідність. Родина" об'єднує чи не рекордну кількість народних обранців із усіх фракцій, крім "Голосу" – близько трьохсот людей.

При цьому депутат може перебувати в декількох МФО одночасно . Виходити з фракції у такому разі не потрібно.

Між термінами МФО та нова фракція у парламенті немає знаку рівності.

Повноваження такого об'єднання, якщо не сказати зовсім відсутні, то досить формальні.

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Також участь депутата у МФО не є формальним приводом для виключення із фракції . Але це не означає, що на зборах не можуть ухвалити рішення про вигнання такого депутата, якщо він "виступив проти політики партії".

Що може МФО

Скажімо прямо та відверто: за законом, нічого. У законі "Про регламент" чітко зазначено: "не має прав депутатської фракції (депутатської групи)".

Такому об'єднанню, на відміну від фракцій, не дають додаткового часу в парламенті на виступи з трибуни. Також Погоджувальна Рада жодним чином не враховує участі в ній МФО. Весь порядок денний визначають голова парламенту та фракції.

Тому МФО може використовувати лише синергію повноважень народних депутатів із різних фракцій. Це виступи на трибуні в рамках регламенту, позиція у комітетах, реєстрація законопроектів, депутатські запити та, звісно, у випадку "Розумної політики" 25 голосів у парламенті.

До речі, цим активно користуватимуться у Дмитра Разумкова. Там оголосили, що одним із основних завдань МФО "Розумна політика" будуть альтернативні пропозиції та законопроекти для розвитку України .

Також вже достеменно відомо, що на створенні міжфракційного об'єднання все не зупиниться. Дмитро Разумков заявив, що планує створити політичну силу .

Нагадаємо, що соціологічні компанії почали включати прізвище Разумкова у президентських рейтингах. Сайт "Сьогодні" з'ясував, які шанси у екс-спікера утримати підтримку до наступних виборів, щоб стати реальним конкурентом у боротьбі за крісло глави держави.