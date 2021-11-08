Разумков назвал 25 нардепов, которые войдут в его объединение в Раде

Бывший экс-спикер ВР заявил, что обращение о создании МФО уже на рассмотрении руководства парламента

Бывший председатель Верховной Рады Украины / Фото: Верховная Рада

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков официально заявил о создании межфракционного объединения. Он также назвал имена депутатов, которые войдут в состав "Разумной политики" ("Розумна політика").

Данное заявление Разумков опубликовал на своей странице в Facebook.

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"В последние три дня в средствах массовой информации появилось много конспирологии относительно создания в Парламенте межфракционного депутатского объединения "Разумная политика". Любая политика должна быть открытой и честной и основываться именно на этих принципах. Поэтому, чтобы снять любые манипуляции, публикую письмо о создании МФО и перечень вошедших в состав объединения депутатов", – говорится в сообщении.

Письмо о создании МФО. Фото: Дмитрий Разумков

Письмо о создании МФО. Фото: Дмитрий Разумков

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Так, среди вошедших в объединение депутатов много "слуг народа" – Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева и другие. А также исключенная из партии "Слуга народа" Людмила Буймистер и нардеп Артем Дмитрук, который все чаще идет вразрез с коллегами по парламентской фракции.

В объединение Разумкова войдут 25 нардепов. Фото: Дмитрий Разумков

Разумков добавил, что обращение о создании межфракционного объединения "Разумная политика" ("Розумна політика") уже находится на рассмотрении руководства парламента. По его словам, на следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании.

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Разумков и президентские рейтинги

Из уст бывшего главы парламента Дмитрия Разумкова все чаще стали звучать намеки о президентских амбициях. Поэтому неудивительно, что его кандидатуру начали включать в президентские рейтинги.

Первым президентский рейтинг с участием экс-спикера опубликовал Киевский международный институт социологии .

. По состоянию на октябрь лидером среди тех, кто определился, за кого будет голосовать на выборах, если бы они проходили в ближайшее время, остается действующий президент Владимир Зеленский . У него 24,7% поддержки. В первой тройке также Петр Порошенко и Юлия Тимошенко — 15,6% и 12,2% соответственно. За ними идут Юрий Бойко (9,4%) и Игорь Смешко (7,8%).

. У него 24,7% поддержки. В первой тройке также и — 15,6% и 12,2% соответственно. За ними идут (9,4%) и (7,8%). Дмитрий Разумков оказался на шестом месте с результатом 7,1% голосов потенциальных избирателей. В сентябре его не включали в исследование. Но динамику можно отследить, сравнив опрос, датированный концом мая – началом июня. Тогда рейтинг Разумкова был почти вдвое меньше — 3,1%.

Еще один соцопрос провели специалисты Центра Разумкова при поддержке Фонда Ганса Зайделя в Украине. Исследование длилось с 14 по 20 октября этого года. Возглавляет рейтинг Владимир Зеленский, у него 25,7% голосов. За ним – Петр Порошенко (14,0%), Юрий Бойко (11,7%), Юлия Тимошенко (10,1%). Дмитрий Разумков уже на пятой позиции с результатом 8,8% голосов среди тех, кто уже определился со своим кандидатом.

Также напомним, в "Слуге народа" пригрозили депутатам из группы Разумкова.