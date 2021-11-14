На границе с Беларусью погиб польский солдат

Его направили на пограничную службу чуть больше недели назад

На польско-белорусской границе погиб военнослужащий Польши. Фото: коллаж "Сегодня"

На белорусско-польской границе вчера, 13 ноября, в результате выстрела погиб польский солдат. По предварительным данным, произошел несчастный случай.

Об этом сообщил спикер Министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в Twitter.

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"Очень печальная новость. Солдат 11-й танковой кавалерийской дивизии Любушка умер во время исполнения служебных обязанностей", — написал он.

В заявлении командующего 17-й Великопольской механизированной бригады говорится, что в трагическом событии "не участвовали третьи лица".

В командовании рассказали, что военнослужащий проходил службу в запасе, то есть не выполнял задачи непосредственно на белорусско-польской границе.

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"Его делегировали служить на границе чуть больше недели назад. С момента командировки он не контактировал с мигрантами", – сообщили в ведомстве.

Ситуация на белорусско-польской границе

Также напомним, Минобороны Польши показало видео, как белорусские службы запугивают мигрантов стрельбой в их присутствии.