На кордоні з Білоруссю загинув польський солдат

Його направили на прикордонну службу трохи більше тижня тому

На польсько-білоруському кордоні загинув військовослужбовець Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

На білорусько-польському кордоні вчора, 13 листопада, внаслідок пострілу загинув польський солдат. За попередніми даними, трапився нещасний випадок.

Про це повідомив речник Міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін у Twitter.

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"Дуже сумна новина. Солдат 11-ї танкової кавалерійської дивізії Любушка помер під час виконання службових обов'язків", – написав він.

У заяві командувача 17-ї Великопольської механізованої бригади йдеться, що у трагічній події "не брали участь треті особи".

У командуванні розповіли, що військовослужбовець проходив службу у запасі, тобто не виконував завдання безпосередньо на білорусько-польському кордоні.

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"Його делегували служити на кордоні трохи більше тижня тому. З моменту відрядження він не контактував із мігрантами", – повідомили у відомстві.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

Також нагадаємо, Міноборони Польщі показало відео, як білоруські служби залякують мігрантів стріляниною в їхній присутності.