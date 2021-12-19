"Москва может подумать, что мы бла-бла-бла": Кулеба предупредил Запад о серьезной проблеме

ЕС должен самостоятельно принимать решение, считает глава МИД Украины

Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что чиновники Запада должны объявить, какие шаги они предпримут, если Россия начнет масштабную военную атаку против Украины.

Об этом сообщает Washington Post.

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По словам Кулебы, отсутствие деталей "в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе" может вынудить российских чиновников усомниться в серьезности обещаний Запада действовать в ответ на возможное вторжение России.

"Они подумают, что мы просто "бла-бла-бла", – сказал он в интервью.

Замечания главы МИД Украины прозвучали лишь через несколько часов после того, как Россия выдвинула широкие требования Соединенным Штатам и НАТО прекратить любую экспансию на восток и фактически объявить все бывшие советские республики, включая Украину, запрещенными для западных военных альянсов или сотрудничества.

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Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует смягчать" "санкции, стремясь пойти навстречу ЕС.

Министр заявил, что Киев пытается добиться от Запада готовности в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом отключить РФ от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга, а также ввести ограничительные меры против оцепления президента РФ Владимира Путина.

"Учитывая проведенные мной неформальные обсуждения, они обсуждают возможность этой радикальной опции – отключение России от SWIFT. Это было бы мощно", – сказал Кулеба.

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