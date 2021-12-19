Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🎅 День Святого Миколая 🌲 Головна ялинка країни
СЬОГОДНІ Влада Події

"Москва може подумати, що ми бла-бла-бла": Кулеба попередив Захід про серйозну проблему

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
19 грудня, 16:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЄС має самостійно ухвалювати рішення, вважає глава МЗС України
Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що чиновники Заходу мають оголосити, які кроки вони зроблять, якщо Росія розпочне масштабну військову атаку проти України.

Про це повідомляє Washington Post.

Реклама

За словами Кулеби, відсутність деталей "у Вашингтоні, Лондоні та Брюсселі" може змусити російських чиновників засумніватися у серйозності обіцянок Заходу діяти у відповідь на можливе вторгнення Росії.

"Вони подумають, що ми просто "бла-бла-бла", – сказав він в інтерв'ю.

Зауваження глави МЗС України прозвучали лише через кілька годин після того, як Росія висунула широкі вимоги Сполученим Штатам та НАТО припинити будь-яку експансію на схід та фактично оголосити всі колишні радянські республіки, включаючи Україну, забороненими для західних військових альянсів чи співпраці.

Реклама

Кулеба закликав США і, можливо, Великобританію, "діяти самостійно", якщо ЄС, який має тісніші зв'язки з РФ у сфері торгівлі та енергетики, пропонуватиме менш жорсткі заходи. На його думку, Вашингтону і Лондону не слід пом'якшувати санкції, прагнучи піти назустріч ЄС.

Міністр заявив, що Київ намагається домогтися від Заходу готовності у разі збройного конфлікту Москви з Києвом відключити РФ від системи SWIFT, ввести санкції проти російського держборгу, а також ввести обмежувальні заходи проти оточення президента РФ Володимира Путіна.

"З огляду на проведені мною неформальні обговорення, вони обговорюють можливість цієї радикальної опції – відключення Росії від SWIFT. Це було б потужно", – сказав Кулеба.

Реклама

Як розвивалися події?

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураєв Мураєв
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

49 059

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти