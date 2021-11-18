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"Лучше застрелиться": Арестович заявил о сливе секретных документов Минобороны

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 ноября, 19:42
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В Минобороны налажена передача журналистам документов с грифом "совершенно секретно"
За публикацию документов, по мнению Арестовича, кто-то должен ответить / Коллаж "Сегодня"
За публикацию документов, по мнению Арестовича, кто-то должен ответить / Коллаж "Сегодня"

Советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович обвинил журналистку Янину Соколову в том, что она опубликовала два официальных документа, имеющих гриф "совершенно секретно". Также он возмутился самим фактом передачи журналистам документов, касающихся спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом Арестович сообщил на своей странице в Фейсбуке.

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Скандал

"Оба документа, выложенные Яниной Соколовой – с грифом "совершенно секретно". Причем копия второго документа, похоже, сделана до его официальной регистрации в деловодстве. То есть – кто-то сделал копию (!!!) совершенно секретного документа. Это возможно только в двух случаях:

  • - он враг и делал это системно (в интересах кого?),
  • - он сразу готовил их для дальнейшего использования в медийной сфере, заранее.

В любом случае – это действие, имеющие признаки тяжкого преступления против национальной безопасности", – написал Арестович.

Документы, которые кто-то из Минобороны Украины передал Янине Соколовой
Документы, которые кто-то из Минобороны Украины передал Янине Соколовой
Документы, которые кто-то из Минобороны Украины передал Янине Соколовой
Документы, которые кто-то из Минобороны Украины передал Янине Соколовой
Документы, которые кто-то из Минобороны Украины передал Янине Соколовой
Документы, которые кто-то из Минобороны Украины передал Янине Соколовой
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Дальше советник главы ОП предложил разобраться с произошедшим правоохранительным органам, а тому, кто это сделал, предложил застрелиться: "Тем кто это сделал, было бы лучше действительно застрелиться. Это уже не фигура речи".

Дело "вагнеровцев"

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