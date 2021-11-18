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"Краще застрелитися": Арестович заявив про злив секретних документів Міноборони

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 листопада, 19:42
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У Міноборони налагоджено передачу журналістам документів з грифом "цілком таємно"
За публікацію документів, на думку Арестовича, хтось має відповісти / Колаж "Сьогодні"
За публікацію документів, на думку Арестовича, хтось має відповісти / Колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку Янину Соколову в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно". Також він обурився самим фактом передачі журналістам документів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це Арестович повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Скандал

"Обидва документи, викладені Яніною Соколовою – з грифом "цілком таємно". Причому копію другого документа, схоже, зроблено до його офіційної реєстрації у діловодстві. Тобто – хтось зробив копію (!!!) цілком секретного документу. Це можливо тільки в двох випадках:

  • - він ворог і робив це системно (на користь кого?),
  • - він одразу готував їх для подальшого використання у медійній сфері, заздалегідь.

У будь-якому випадку – це дія, що має ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки", – написав Арестович.

Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій
Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій
Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій
Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій
Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій
Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій
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Далі радник голови ОП запропонував розібратися правоохоронним органам, а тому, хто це зробив, запропонував застрелитися: "Тим хто це зробив, було б краще дійсно застрелитися. Це вже не фігура мови".

Справа "вагнерівців"

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