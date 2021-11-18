"Краще застрелитися": Арестович заявив про злив секретних документів Міноборони

Радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку Янину Соколову в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно". Також він обурився самим фактом передачі журналістам документів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".
Про це Арестович повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Скандал
"Обидва документи, викладені Яніною Соколовою – з грифом "цілком таємно". Причому копію другого документа, схоже, зроблено до його офіційної реєстрації у діловодстві. Тобто – хтось зробив копію (!!!) цілком секретного документу. Це можливо тільки в двох випадках:
- - він ворог і робив це системно (на користь кого?),
- - він одразу готував їх для подальшого використання у медійній сфері, заздалегідь.
У будь-якому випадку – це дія, що має ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки", – написав Арестович.
Далі радник голови ОП запропонував розібратися правоохоронним органам, а тому, хто це зробив, запропонував застрелитися: "Тим хто це зробив, було б краще дійсно застрелитися. Це вже не фігура мови".
Справа "вагнерівців"
- Нагадаємо, 17 листопада з'явився звіт про розслідування Bellingcat за участю The Insider про скандальний провал спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУРМО) з доставки в країну десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі.
- Арестович вважає, що у розслідуванні Bellingcat розповіли про найгірший варіант, чому спецоперація із затримання "вагнерівців" провалилася.
- У жовтні була інформація, що начальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби нібито за свідоцтва, які він дав Тимчасовій слідчій комісії (ТСК) парламенту у справі про зрив спецоперації із затримання "вагнерівців".
- За версією Bellingcat, провал міг статися тому, що Банкова не хотіла бачити Бурбу героєм.
- Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова заявила, що українські слідчі органи вивчать матеріали, викладені у звіті Bellingcat .