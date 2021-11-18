"Краще застрелитися": Арестович заявив про злив секретних документів Міноборони

У Міноборони налагоджено передачу журналістам документів з грифом "цілком таємно"

За публікацію документів, на думку Арестовича, хтось має відповісти / Колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки та оборони Олексій Арестович звинуватив журналістку Янину Соколову в тому, що вона опублікувала два офіційні документи, які мають гриф "цілком таємно". Також він обурився самим фактом передачі журналістам документів щодо спецоперації із затримання "вагнерівців".

Про це Арестович повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Скандал

"Обидва документи, викладені Яніною Соколовою – з грифом "цілком таємно". Причому копію другого документа, схоже, зроблено до його офіційної реєстрації у діловодстві. Тобто – хтось зробив копію (!!!) цілком секретного документу. Це можливо тільки в двох випадках:

- він ворог і робив це системно (на користь кого?),

- він одразу готував їх для подальшого використання у медійній сфері, заздалегідь.

У будь-якому випадку – це дія, що має ознаки тяжкого злочину проти національної безпеки", – написав Арестович.

Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій Документи, які хтось із Міноборони України передав Яніні Соколовій 1 /3

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Далі радник голови ОП запропонував розібратися правоохоронним органам, а тому, хто це зробив, запропонував застрелитися: "Тим хто це зробив, було б краще дійсно застрелитися. Це вже не фігура мови".

Справа "вагнерівців"