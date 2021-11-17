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О спецоперации знали все, готовился арест – что известно из расследования Bellingcat по "вагнеровцам"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 19:16
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Как вербовали "вагнеровцев", вытаскивали у них признания в преступлениях и как собирались посадить их самолет
Операция разрабатывалась несколько лет, а сорвалась в июле 2020 года / Коллаж "Сегодня"
Операция разрабатывалась несколько лет, а сорвалась в июле 2020 года / Коллаж "Сегодня"

Сценарий спецоперации Главного управления разведки минобороны Украины (ГУРМО) по доставке в страну десятков наиболее значимых боевиков ЧВК "Вагнера", совершавших военные преступления на Донбассе, начал разрабатываться в 2018 году. Он был назвал "Авеню". Для максимального правдоподобия решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году.

Об этом говорится в появившемся 17 ноября отчете о расследовании Bellingcat при участии The Insider, которое длилось год.

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Разработка "вагнеровцев"

В 2018 году ГУРМО обратило внимание, что многие из наемков, "отработав" на территории Украины, возвращаются в родные села в России, где сидят без работы, спиваясь и впадая в депрессию. Появилась идея под видом предоставления им новой работы, заманить их на борт самолета.

"Первоначально идея заключалась в том, чтобы выманить 4–5 человек на территорию Венгрии под предлогом, что для работы в новой ЧВК надо пройти подготовку в специальном тренировочном лагере. В Венгрии их бы задержали, экстрадировали в Украину и судили", – говорится в расследовании.

К сентябрю 2019 года ГУРМО собрало персональные данные более чем тысячи наемников, воевавших на территории Украины в 2014-2018 года. Из этой тысячи выделили тех, кто "засветился" в каких-либо военных преступлениях.

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Вербовка

Для максимального правдоподобия команда решила использовать реальную, но прекратившую деятельность ЧВК "МАР", которая была создана в Санкт-Петербурге в 2012 году. Для перехвата входящих запросов о наборе персонала в сентябре 2019 года команда ГУРМО зарегистрировала аналогичный домен и сайт по адресу chvk-mar.org.

В качестве задачи для вербовки была выбрана охрана нефтяных объектов "Роснефти" на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Для электронной переписки с потенциальными кандидатами было зарегистрировано через российского регистратора доменное имя office-rosneft.org.

Роль "главного рекрутера" и "куратора проекта от спецслужб" сыграл спецназовец с позывным "Сергей Петрович". Он имел реальный боевой опыт, хорошо разбирался в деталях войны на Донбассе и в жаргоне, используемом российскими наемниками.

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"Подвиги" наемников

К концу мая фальшивая ЧВК получила десятки новых заявок на работу. В бланках заявлений соискатели работы на объектах "Роснефти" в Сирии должны были указать свой боевой опыт и они его очень охотно указывали.

Анкета одного из российских боевиков
Анкета одного из российских боевиков

"Резюме комбатантов содержали прямые признания в военных преступлениях и подробности о том, как развивалась гибридная война России в Украине. Некоторые боевики сообщали, что прибыли на Донбасс в 2014 году "под видом повстанцев", в то время как другие описали свое присутствие там как прямое развертывание своих регулярных подразделений российской армии. Многие из новобранцев предоставили инсайдерские данные как о вторжении России в Украину в 2014–2015 годах, так и о том, как российское государство оказывало поддержку формально "частной" военной компании Вагнера", – сказано в расследовании Bellingcat.

Транспортировка

Из-за пандемии вылететь из России можно было только через территорию Беларуси, а наиболее удобным и правдоподобным рейсом через территорию Украины был выбран рейс в Стамбул (который действительно использовался как хаб и для полетов на Ближний Восток, и в Латинскую Америку).

Самой важной частью операции должна была стать принудительная посадка самолета. Во-первых, надо было обеспечить безопасность всех пассажиров, во-вторых, для посадки самолета нужен был благовидный легальный предлог, а главное — план должен был сработать. Маршрут из Минска в Стамбул был удобным: самолет находился бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут.

Разрабатывали два сценария:

  • неотложная медицинская помощь
  • угроза взрыва на борту

Роль Зеленского

Президента Украины Владимира Зеленского посвятили в ход операции в июне 2020 года. По данным расследователей, два старших офицера, отвечающих за проект – Василий Бурба, директор ГУР, и Руслан Баранецкий, замдиректора СБУ, в июне регулярно проводили брифинги для президента о ходе реализации проекта "Авеню".

Военная разведка получила политическое одобрение, после чего команда ГУР стала делиться данными и согласовывать план со своими коллегами из СБУ.

О том как сорвалась операция в июле 2020 года, Bellingcat сообщит в следующей части своего расследования.

Скандальная операция

  • Как известно, летом 2020 года Беларусь задержала, а потом передала России 32 наемника частной военной компании "Вагнер", тем самым операция украинских спецслужб была сорвана.
  • В сентябре 2020 года глава Офиса президента Андрей Ермак назвал "выдуманной" историю о спецоперации с задержанием бойцов частной военной компании "Вагнер", которую якобы планировали украинские спецслужбы.
  • В сентябре этого года американский телеканал CNN выпустил свое расследование о спецоперации по задержанию российских наемников. В Офисе президента Украины отреагировали на материал журналистов, намекнув, что в нем заметна "рука Кремля".
  • Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что в связи с расследованием по вагнеровцам страну пытались втянуть в международный скандал.

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