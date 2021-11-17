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Не хотіли робити із Бурби героя. У Bellingcat вказали на одну з причин зриву операції з "вагнерівцями"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 22:54
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Є різні версії, чому насправді перенеслася безпрецедентна спецоперація
Василь Бурба дав незручні для когось свідчення про спецоперацію по "вагнеровцам". Колаж "Сьогодні"
Василь Бурба дав незручні для когось свідчення про спецоперацію по "вагнеровцам". Колаж "Сьогодні"

У другій частині розслідування Bellingcat спецоперації з "вагнерівцями" журналісти наводять одну з версій, чому арешт російських найманців не вдався. Посилаючись на колишніх оперативників Головного управління розвідки Міноборони України, журналісти заявили про наявність тертя між Василем Бурбою та Офісом президента.

Проблема

"Опитані нами колишні оперативники ГУР МОУ висловили думку, що однією з причин зриву операції могло стати упереджене ставлення президента та його апарату до Василя Бурби, який уже мав тертя з Офісом президента. Тріумфальне завершення настільки значущої спецоперації зробило б його героєм в очах широкого загалу і додало б йому політичної ваги, чого, нібито, хотіли уникнути в апараті Зеленського", – написано у статті.

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При цьому українській владі нібито потрібно було знайти рішення у ситуації, коли з одного боку готується затримання найманців, а з іншого – настає угода про перемир'я на Донбасі.

Ймовірний конфлікт із Бурбою закінчився усуненням керівника української розвідки від виконання своїх обов'язків. Журналісти зауважили, що відхід Бурби відбувся незадовго після його пропозиції пройти детектор брехні всім, хто знав про спецоперацію щодо "вагнерівців", за винятком президента Володимира Зеленського.

У розслідуванні уточнили, що Василь Бурба нібито хотів з'ясувати, чи не просочилася інформація про спецоперацію білоруській стороні.

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Що відомо

  • В опублікованій увечері 17 листопада другій частині звіту інтернет-видання з розслідувань у зонах воєнних дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" сказано, що операція з доставки бойовиків до Києва була несподівано відкладена.
  • У першій частині сказано, що сценарій спецоперації почав розроблятися у 2018 році.
  • Українським спецслужбам вдалося заманити "вагнерівців" до Мінська 29 липня 2020 року, звідки вони мали вилетіти до Туреччини, а дорогою екстрено сісти в Києві. Там їх планували заарештувати.
  • Проте цього ж дня на Банковій відбулася нарада, де деталі спецоперації стали відомі всім присутнім . "Вагнерівці" не сіли на рейс – несподівано їх затримали спецслужби Білорусі.

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