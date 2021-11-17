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Не хотели делать из Бурбы героя. В Bellingcat указали на одну из причин срыва операции по "вагнеровцам"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 22:54
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Есть разные версии, почему на самом деле перенеслась беспрецедентная спецоперация
Василий Бурба дал неудобные для кого-то показания о спецоперации по "вагнеровцам". Коллаж "Сегодня"
Василий Бурба дал неудобные для кого-то показания о спецоперации по "вагнеровцам". Коллаж "Сегодня"

Во второй части расследования Bellingcat спецоперации по "вагнеровцам" журналисты приводят одну из версий, почему арест российских наемников не удался. Ссылаясь на бывших оперативников Главного управления разведки Минобороны Украины, журналисты заявили о наличии трений между Василием Бурбой и Офисом президента.

Проблема

"Опрошенные нами бывшие оперативники ГУР МОУ высказали мнение, что одной из причин срыва операции могло стать предвзятое отношение президента и его аппарата к Василию Бурбе, который уже имел трения с Офисом президента. Триумфальное завершение столь значимой спецоперации сделало бы его героем в глазах широкой общественности и придало бы ему политический вес, чего, якобы, хотели избежать в аппарате Зеленского", – написано в статье.

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При этом украинским властям якобы нужно было найти решение в ситуации, когда с одной стороны готовится задержание наемников, а с другой – грядет соглашение о перемирии на Донбассе.

Вероятный конфликт с Бурбой закончился отстранением руководителя украинской разведки от исполнения своих обязанностей. Журналисты подметили, что уход Бурбы произошел незадолго после его предложения пройти детектор лжи всем, кто знал о спецоперации по "вагнеровцам", за исключением президента Владимира Зеленского.

В расследовании уточнили, что Василий Бурба якобы хотел выяснить, не просочилась ли информация белорусской стороне о спецоперации.

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Что известно

  • В опубликованной вечером 17 ноября второй части отчета интернет-издания по расследованиям в зонах военных действий Bellingcat о спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер" сказано, что операция по доставке боевиков в Киев была неожиданно отложена.
  • В первой части сказано, что сценарий спецоперации начал разрабатываться в 2018 году.
  • Украинским спецслужбам удалось заманить "вагнеровцев" в Минск 29 июля 2020 года, откуда они должны были вылететь в Турцию, а по дороге экстренно сесть в Киеве. Там их планировали арестовать.
  • Однако в этот же день на Банковой состоялось совещание, на котором детали спецоперации стали известны всем присутствующим . "Вагнеровцы" не сели на рейс – неожиданно их задержали спецслужбы Беларуси.

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