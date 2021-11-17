Друга частина розслідування Bellingcat: чому "вагнерівці" затрималися у Мінську

Опублікована другу частину звіту інтернет-видання з розслідувань у зонах військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".
У ній, зокрема, сказано, що операцію з доставки бойовиків до Києва було несподівано відкладено.
Операцію вирішили відкласти на п'ять днів, а потім роз'єднали бойовиків по різних готелях.
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"У готелі на всі дні не вистачало місця, тому 27 липня 32 із 33 бойовиків було переселено до санаторію "Білорусочка" за межею міста. Найманець, що залишився, — єдиний з білоруським паспортом — залишився у родичів у Мінську", – сказано у звіті про розслідування.
Розслідування
- Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль (2015 рік) в ефірі Україна 24 заявив, що операція провалилася через непрофесіоналізм та некомпетентність української влади.
- У самому розслідуванні розповідається, що сценарій спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з доставки до країни десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі, почав розроблятися у 2018 році.
- Для максимальної правдоподібності вирішили використати реальну ПВК "МАР", яка була створена в Санкт-Петербурзі, Росія у 2012 році.
- Також у розслідуванні сказано, що про спецоперацію із "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року .