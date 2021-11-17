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Друга частина розслідування Bellingcat: чому "вагнерівці" затрималися у Мінську

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
17 листопада, 21:44
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Видання Bellingcat опублікувало розслідування по спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України
Несподівано найманці затрималися у Мінську / "Колаж "Сьогодні"
Несподівано найманці затрималися у Мінську / "Колаж "Сьогодні"

Опублікована другу частину звіту інтернет-видання з розслідувань у зонах військових дій Bellingcat про спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України із затримання бойовиків ПВК "Вагнер".

У ній, зокрема, сказано, що операцію з доставки бойовиків до Києва було несподівано відкладено.

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Операцію вирішили відкласти на п'ять днів, а потім роз'єднали бойовиків по різних готелях.

"У готелі на всі дні не вистачало місця, тому 27 липня 32 із 33 бойовиків було переселено до санаторію "Білорусочка" за межею міста. Найманець, що залишився, — єдиний з білоруським паспортом — залишився у родичів у Мінську", – сказано у звіті про розслідування.

Розслідування

  • Керівник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль (2015 рік) в ефірі Україна 24 заявив, що операція провалилася через непрофесіоналізм та некомпетентність української влади.
  • У самому розслідуванні розповідається, що сценарій спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України з доставки до країни десятків найбільш значущих бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі, почав розроблятися у 2018 році.
  • Для максимальної правдоподібності вирішили використати реальну ПВК "МАР", яка була створена в Санкт-Петербурзі, Росія у 2012 році.
  • Також у розслідуванні сказано, що про спецоперацію із "вагнерівцями" президент України Володимир Зеленський вперше дізнався 15 червня 2020 року .

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