Экс-глава ГУР со скандалом уволен с военной службы из-за "вагнергейта" – СМИ

Юрий Бутусов утверждает, что перед показаниями разведчика в Раде состоялся серьезный разговор с Тараном

Василий Бурба дал неудобные для кого-то показания о спецоперации по "вагнеровцам". Коллаж "Сегодня"

Бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны (2016-2020) Василия Бурбу сегодня уволили с воинской службы якобы за показания, которые он дал Временной следственной комиссии парламента по делу о срыве спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Бутусов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Бурба подал заявление на увольнение со службы еще 14 сентября. По его словам, перед заседанием ВСК в Раде генерала вызвал к себе министр обороны Андрей Таран.

"Таран, по словам источника, приказал Бурбе как военнослужащему отказаться от дачи показаний. Приказал не сообщать под протокол народным депутатам о том, что спецоперация по задержанию российских террористов была санкционирована 1 июля 2020-го самим Тараном и потому не требовала вообще никаких совещаний в Офисе президента", – написал журналист и подчеркнул, что Бурбу также просили не давать показания о причастности лиц из высших эшелонов власти.

Он отметил, что генерал-разведчик якобы отказался выполнять приказ Тарана и написал рапорт об увольнении с воинской службы.

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"После написания рапорта об увольнении Бурба отправился на заседание ВСК и после этого неоднократно давал показания народным депутатам… Сегодня официально приказом министра обороны Василий Бурба уволен с воинской службы", – заявил Бутусов.

Напомним, 20 сентября в Раде проходило заседание ВСК по делу "вагнеровцев". Бурбу заслушивали с самого утра, но как только он дошел до чрезвычайно важной части своего доклада – неожиданно вмешалась Марьяна Безуглая, глава ВСК.

Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали начальник Главного управления разведки Василий Бурба, участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, глава ОПУ Андрей Ермак, начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы ОПУ Роман Машовец. В кабинете также находилась секретарь президента Мария Левченко. В результате боевики не прилетели в Киев.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.

После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

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Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".