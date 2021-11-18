Прокуратура изучит расследование Bellingcat по "вагнеровцам"

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Украинские следственные органы изучат материалы, изложенные в отчёте Bellingcat . Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Расследование есть, оно проводится, какие ещё будут допросы проводиться следствием, думаю, что лучше вам спросить непосредственно в ГБР. Мы достаточно большой перечень прописали в наших прокурорских указаниях", – сказала она.

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Говоря о том, будут ли украинские правоохранительные органы изучать материалы расследования в рамках уголовного дела и будет ли повторно допросе глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Все материалы расследования, которые проводят журналисты, нами всегда тщательно изучается, всегда приобщаются к делу. Поэтому – будут изучаться, будут приобщаться", – добавила она.

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