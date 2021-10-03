"Я не участвовал в российской спецоперации": Зеленский о ситуации с "вагнеровцами"

Глава государства рассказал о звонке к Лукашенко и как он его предупредил о российских боевиках

Зеленский не срывал спецоперацию по задержанию боевиков. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", и рассказал, как сообщил президенту Беларуси Александру Лукашенко о заезде в его страну боевиков. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.

Он отметил, что обсуждение спецоперации с Лукашенко было коротким.

"Я точно не принимал участия в российской операции, я в принципе в российские операциях не принимаю участия. Мое обсуждение спецоперации по "вагнеровцам" было с Лукашенко по телефону, когда эти люди заехали на территорию Беларуси, в автобусах секретные агенты. Мы понимали относительно дел этих боевиков, эта информация давно есть в государстве. Ему (Лукашенко) сказал: там у вас боевики, у нас есть информация. Он мне сказал: "Да, мы изучим этот вопрос и сделаем все возможное". После этого – все", – сказал Зеленский.

Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

Реклама В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали начальник Главного управления разведки Василий Бурба, участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, глава ОПУ Андрей Ермак, начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы ОПУ Роман Машовец. В кабинете также находилась секретарь президента Мария Левченко. В результате боевики не прилетели в Киев.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.

После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

Напомним, 10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".