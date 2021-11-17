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"Вагнергейт": Арестович посоветовал застрелиться всем, кто обвиняет Зеленского и Ермака

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 ноября, 23:46
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Советник главы Офиса президента заявил, что на Банковой не отказывались от спецоперации
"Президент – патриот, руководитель Офиса президента – патриот", считает Арестович / Коллаж "Сегодня"
"Президент – патриот, руководитель Офиса президента – патриот", считает Арестович / Коллаж "Сегодня"

В расследовании Bellingcat рассказали о самом худшем варианте, почему спецоперация по задержанию "вагнеровцев" провалилась. Речь идет о просьбе главы Офиса президента Украины Андрея Ермака перенести планы разведки из-за возможного перемирия на Донбассе. Поэтому критиковать Банковую не стоит, уверен советник главы ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович.

Об этом он сказал в эфире "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

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Необъективное расследование

По его словам, в расследовании Bellingcat якобы выяснили, что у Владимира Зеленского не отказывались от ареста наемников из России.

"Никакого отказа от сделки. Всего лишь отсрочили на пять дней, если верить худшему варианту, который существует только по словам Василия Бурбы. Он не доказан. Год эти люди носятся и рассказывают о том, что эта операция – американская, турецкая, израильская, украинская. О том, что Порошенко санкционировал данную операцию. О том, что многое было придумано. Люди, которые это говорили, должны застрелиться после этого, если осталось хотя бы немного чести", – заявил Алексей Арестович в эфире "Ток-шоу №1 с Василием Головановым" на телеканале "Украина 24".

Патриоты

В интерпретации советника главы Офиса президента международная группа журналистов якобы показала, что на Банковой – патриоты.

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"Выходит расследование, которым так пугали всех. Что они нам показали? Президент – патриот, руководитель Офиса президента – патриот, который говорит, что необходимо захватить вагнеровцев", – убежден Арестович.

Ситуация

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