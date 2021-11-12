Кулеба: Россия начала новую гибридную войну против Европы

В Беларуси нет никакого кризиса с мигрантами, это Россия начала новый этап гибридной войны с Европой. Об этом на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Нет сейчас никакого миграционного кризиса в Беларуси. Есть гибридная война России против Европы. Россия пустила в ход различные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Главной целью Москвы является создание проблем, и чтобы их мир решал благодаря им", – рассказал министр.
Также он отметил, что Украина всегда выступает за мир, справедливость и безопасность в Европе, и нашей стране хорошо известны методы России, направленные против достижения этих целей.
По его словам, в связи со сложившейся ситуации Украина ведет серьезную работу как внутри страны, так и снаружи по обеспечению безопасности своих границ.
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"Украина уже укрепила границу с Беларусью, проводится работа с партнерами для минимизации энергетических рисков, но ситуацию надо рассматривать комплексно", – резюмировал политик.
Украина готовится к миграционной угрозе
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
- В связи со сложившейся ситуацией, в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге решили предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
- Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белоруско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
- Лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман считает, что ситуация была прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.
- 12 ноября в интернете появилась карта, как мигранты попадут в Европу через Украину.
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