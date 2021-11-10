Техника, беспилотники и собаки: Украина усиливает границу с Беларусью

Украина готова к провокациям Лукашенко на границе

На участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств. Фото: коллаж "Сегодня"

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заверил, что Украина полностью контролирует ситуацию на своей границе с Беларусью. Сейчас пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Об этом он сказал в комментарии РБК-Украина.

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"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", – сказал Енин.

Также представитель МВД отметил, что сейчас на участке украинско-белорусской границы проводится усиление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками",- сказал он.

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Ситуация на белорусско-польской границе

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.

Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение.

Также напомним, Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор".