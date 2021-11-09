Миграционный террор Лукашенко: Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор"

Он назвал это проявлением гибридной агрессии РФ

Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор. Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству... За вашу и нашу свободу!", – говорится в сообщении.

Ситуация на белорусско-польской границе