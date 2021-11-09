Миграционный террор Лукашенко: Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор"

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор. Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству... За вашу и нашу свободу!", – говорится в сообщении.
Далее по теме
Ситуация на белорусско-польской границе
- В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
- Кроме того, мигранты пытались прорваться на территорию Польши. На видео с места событий были слышны выстрелы. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами.
- Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение.