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Миграционный террор Лукашенко: Ярош призвал Киев помочь Польше дать "достойный отпор"

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
9 ноября, 19:50
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Он назвал это проявлением гибридной агрессии РФ
Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше. Фото: коллаж "Сегодня"
Ярош хочет, чтобы Украина помогла Польше. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины, бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что Украина в случае необходимости должна предоставить помощь Польше, чтобы разрешить кризис на границе с Беларусью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Выражаю солидарность с польским народом в его борьбе с гибридной агрессией Ерефии. Атаки границы Польши кремлевской марионеткой Лукашенко должны получить достойный отпор. Считаю, что Украина, в случае необходимости, должна предоставить всю необходимую помощь соседнему дружественному государству... За вашу и нашу свободу!", – говорится в сообщении.

Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Кроме того, мигранты пытались прорваться на территорию Польши. На видео с места событий были слышны выстрелы. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение.

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