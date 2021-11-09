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Міграційний терор Лукашенко: Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
9 листопада, 19:50
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Він назвав це виявом гібридної агресії РФ
Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"
Ярош хоче, щоб Україна допомогла Польщі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник головнокомандувача Збройних Сил України, колишній лідер "Правого сектору" Дмитро Ярош заявив, що Україна у разі потреби має надати допомогу Польщі, щоб вирішити кризу на кордоні з Білоруссю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Висловлюю солідарність з польським народом у його боротьбі з гібридною агресією Ерефії. Атаки кордону Польщі кремлівською маріонеткою Лукашенком мають отримати гідну відсіч. Вважаю, що Україна, в разі необхідності, має надати всю необхідну допомогу сусідній дружній державі… За вашу і нашу свободу!", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

  • В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.
  • Окрім того, мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. На відео з місця подій були чутні постріли. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями.
  • Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу.

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