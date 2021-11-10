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"Пусть к себе домой забирают": Данилов резко ответил Германии по мигрантам

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 ноября, 17:14
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Секретарь СНБО рассказал, как Украина будет действовать в случае попытки прорыва нашей границы
Тема мигрантов в ЕС сейчас весьма острая для всех стран региона / Коллаж "Сегодня"
Тема мигрантов в ЕС сейчас весьма острая для всех стран региона / Коллаж "Сегодня"

Украина отказалась принимать у себя мигрантов, которые сейчас штурмуют границы стран Европейского Союза. Такое предложение высказывали политики из Берлина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания Совета.

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Реакция

"У нас есть предложение социал-демократам: взять к себе домой по два-три-пять, у них есть место в Бундестаге, пусть берут к себе. С какого это перепугу мы должны их брать к себе, если немцы должны о них заботиться. Очень странно, когда немцы начинают рассказывать, что нам делать. Такое предложение прозвучало именно социал-демократам по этому вопросу, я не шучу", – заявил Данилов.

На уточняющий вопрос, сможет ли Украина решить проблему, если мигранты начнут прорываться, он ответил: "Алгоритм действий будет адекватный. Сил и средств более чем достаточно".

Ситуация

  • 9 ноября эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид заявил, что Украина может оказать помощь в решении проблемы с нелегальными мигрантами, скопившимися у восточной границы ЕС. Об этом сообщила немецкая газета Deutschlandfunk.
  • В свою очередь канцлер ФРГ обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой угомонить главного виновника кризиса мигрантов на границе ЕС – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Напомним, что все началось еще летом, когда в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
  • В МВД Украины заявили, что на границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

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