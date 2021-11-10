"Нехай до себе додому забирають": Данілов різко відповів Німеччині щодо мігрантів

Секретар РНБО розповів, як Україна діятиме у разі спроби прориву нашого кордону

Тема мігрантів у ЄС зараз є дуже гострою для всіх країн регіону / Колаж "Сьогодні"

Україна відмовилася приймати у себе мігрантів, які наразі штурмують кордони країн Європейського Союзу. Таку пропозицію висловлювали політики з Берліну.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання Ради.

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"Ми маємо пропозицію соціал-демократам: взяти до себе додому по два-три-п'ять, у них є місце в Бундестазі, нехай беруть до себе. З якого це переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці повинні дбати про них. Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що робити. Така пропозиція прозвучала саме соціал-демократам з цього питання, я не жартую", – заявив Данілов.

На уточнююче запитання, чи Україна зможе вирішити проблему, якщо мігранти почнуть прориватися, він відповів: "Алгоритм дій буде адекватний. Сил та коштів більш ніж достатньо".

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