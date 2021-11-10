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"Нехай до себе додому забирають": Данілов різко відповів Німеччині щодо мігрантів

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 листопада, 17:14
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Секретар РНБО розповів, як Україна діятиме у разі спроби прориву нашого кордону
Тема мігрантів у ЄС зараз є дуже гострою для всіх країн регіону / Колаж "Сьогодні"
Тема мігрантів у ЄС зараз є дуже гострою для всіх країн регіону / Колаж "Сьогодні"

Україна відмовилася приймати у себе мігрантів, які наразі штурмують кордони країн Європейського Союзу. Таку пропозицію висловлювали політики з Берліну.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання Ради.

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Реакція

"Ми маємо пропозицію соціал-демократам: взяти до себе додому по два-три-п'ять, у них є місце в Бундестазі, нехай беруть до себе. З якого це переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці повинні дбати про них. Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що робити. Така пропозиція прозвучала саме соціал-демократам з цього питання, я не жартую", – заявив Данілов.

На уточнююче запитання, чи Україна зможе вирішити проблему, якщо мігранти почнуть прориватися, він відповів: "Алгоритм дій буде адекватний. Сил та коштів більш ніж достатньо".

Ситуація

  • 9 листопада експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід заявив, що Україна може допомогти у вирішенні проблеми з нелегальними мігрантами, які скупчилися біля східного кордону ЄС. Про це повідомила німецька газета Deutschlandfunk.
  • Своєю чергою канцлер ФРН звернулася до президента Росії Володимиру Путіну з проханням вгамувати головного винуватця кризи мігрантів на кордоні ЄС – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
  • Нагадаємо, що все почалося ще влітку, коли на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
  • У МВС України заявили, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

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