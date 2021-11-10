"Нехай до себе додому забирають": Данілов різко відповів Німеччині щодо мігрантів

Україна відмовилася приймати у себе мігрантів, які наразі штурмують кордони країн Європейського Союзу. Таку пропозицію висловлювали політики з Берліну.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання Ради.
Реакція
"Ми маємо пропозицію соціал-демократам: взяти до себе додому по два-три-п'ять, у них є місце в Бундестазі, нехай беруть до себе. З якого це переляку ми повинні їх брати до себе, якщо німці повинні дбати про них. Дуже дивно, коли німці починають розповідати, що робити. Така пропозиція прозвучала саме соціал-демократам з цього питання, я не жартую", – заявив Данілов.
Далі по темі
На уточнююче запитання, чи Україна зможе вирішити проблему, якщо мігранти почнуть прориватися, він відповів: "Алгоритм дій буде адекватний. Сил та коштів більш ніж достатньо".
Ситуація
- 9 листопада експерт із зовнішньополітичних питань фракції Соціал-демократичної партії у німецькому Бундестазі Нільс Шмід заявив, що Україна може допомогти у вирішенні проблеми з нелегальними мігрантами, які скупчилися біля східного кордону ЄС. Про це повідомила німецька газета Deutschlandfunk.
- Своєю чергою канцлер ФРН звернулася до президента Росії Володимиру Путіну з проханням вгамувати головного винуватця кризи мігрантів на кордоні ЄС – самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- Нагадаємо, що все почалося ще влітку, коли на початку липня Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами. За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- У МВС України заявили, що на кордонах України спостерігається збільшення потоків мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.