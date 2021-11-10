Беларусь бросила мигрантов на Украину? Вблизи границ замечены беженцы

В МВД рассказали, какая ситуация на границе

Возле границ Украины наблюдается поток из беженцев / Фото: Коллаж: Сегодня

На границах Украины наблюдается увеличение потоков мигрантов. По словам первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина, пограничники усиливают защиту и готовы к возможным провокациям.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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"Ситуация на границе полностью контролируется. Соседи должны осознавать, что украинские границы подготовлены к подобным провокациям. Уже просчитаны возможные направления, по которым мигранты могут добраться до Украины", – рассказал он.

Кроме того, Енин отметил, что на участке украинско-белорусской границы проводится укрепление сил и средств, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Принимаются меры по инженерному обустройству участка государственной границы Украины с Беларусью. Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками и служебными собаками", – сообщил представитель МВД.

Германия просит помощи для Польши

Министр внутренних дел ФРГ Зеехофер отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.

Как развивались события

8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

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В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.

9 ноября на границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пыталась прорваться на территорию другого государства. В частности, они стали разрушать пограничную ограду.

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