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Вмешается ядерная держава – Лукашенко предупредил Польшу

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 17:12
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Лукашенко не собирается становиться на колени перед беженцами
Лукашенко будет тщательно просчитывать все шаги в вопросе с мигрантами
Лукашенко будет тщательно просчитывать все шаги в вопросе с мигрантами / Фото: Коллаж: Сегодня

Ошибки Беларуси в ситуации на границе с Польшей могут вовлечь в происходящее Россию. Об это заявил самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко, передает Белта.

"Если, не дай бог, мы допустим какую-то ошибку, если мы оступимся, то это сразу же вовлечет в этот водоворот Россию. А это крупнейшая ядерная держава. Я не безумец. Я знаю, к чему это может привести", – сказал он.

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Также он отметил, что в ситуации, когда на границе скопились беженцы, браться за оружие — это самоубийство.

"Мы с вами, люди военные, понимаем, что такое сегодня вести войну с этими несчастными людьми на границе Польши, допустим, с Беларусью и выдвигать колонны танков. Ясно, что это какая-то тренировка или шантаж", — подчеркнул Лукашенко.

Ситуация с мигрантами, которые накануне пытались из Беларуси прорваться в Польшу, вызвала обеспокоенность властей стран ЕС. В связи с этим министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше.

Как развивались события

8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

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В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.

9 ноября на границе Беларуси и Польши колонна мигрантов пытается прорваться на территорию другого государства. В частности, они пытаются разрушить пограничную ограду.

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