Срочные санкции: в ЕС хотят добить режим Лукашенко новым решением

Европарламент хочет усилить санкции против последнего диктатора Европы

Лукашенко будет отвечать не только за разгон протестов, но и за транзит нелегалов в ЕС / Коллаж "Сегодня"

Евросоюз будет усиливать санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, год назад удержавшего власть силовым путем после сомнительной победы на выборах. Сделать это намерены в срочном порядке.

Об этом говорится в принятой 7 октября резолюции Европарламента "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления", сообщает DW.

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Усилить санкции

Евродепутаты призывают усилить санкции против Лукашенко в срочном порядке.

"Европарламент настойчиво рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", – отмечается в резолюции. Он должен "включать переход от пошагового к более решительному санкционному подходу", говорится в документе.

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Пятый пакет санкций

Четвертый пакет санкций ЕС против властей Беларуси был введен в июне, а в сентябре стало известно о подготовке пятого пакета. Он предусматривает ограничительные меры против лиц и организаций:

вовлеченных в репрессии в Беларуси;

причастных к незаконному перемещению людей через границы.

События год назад