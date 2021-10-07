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Срочные санкции: в ЕС хотят добить режим Лукашенко новым решением

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
7 октября, 22:43
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Европарламент хочет усилить санкции против последнего диктатора Европы
Лукашенко будет отвечать не только за разгон протестов, но и за транзит нелегалов в ЕС / Коллаж "Сегодня"
Лукашенко будет отвечать не только за разгон протестов, но и за транзит нелегалов в ЕС / Коллаж "Сегодня"

Евросоюз будет усиливать санкции против непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко, год назад удержавшего власть силовым путем после сомнительной победы на выборах. Сделать это намерены в срочном порядке.

Об этом говорится в принятой 7 октября резолюции Европарламента "О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления", сообщает DW.

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Усилить санкции

Евродепутаты призывают усилить санкции против Лукашенко в срочном порядке.

"Европарламент настойчиво рекомендует Европейскому совету на своем следующем заседании 21-22 октября 2021 года согласовать всеобъемлющий и стратегический подход к санкциям против белорусского режима", – отмечается в резолюции. Он должен "включать переход от пошагового к более решительному санкционному подходу", говорится в документе.

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Пятый пакет санкций

Четвертый пакет санкций ЕС против властей Беларуси был введен в июне, а в сентябре стало известно о подготовке пятого пакета. Он предусматривает ограничительные меры против лиц и организаций:

  • вовлеченных в репрессии в Беларуси;
  • причастных к незаконному перемещению людей через границы.

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События год назад

  • 9 августа 2020 года тысячи несогласных с победой Александра Лукашенко на президентских выборах белорусов вышли на многолюдные протесты в крупнейших городах страны.
  • Лукашенко объявил о своей победе. Правда, ее не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором.
  • После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.
  • Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.
  • Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.
  • 3 августа в Киеве нашли мертвым гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине". Переехать в Украину ему пришлось осенью 2020-го после протестов в Беларуси. Его соратники говорят, что это спланированная спецоперация белорусских спецслужб.

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