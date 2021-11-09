Власть
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
↪ Возвращение Авакова 🔥 Шева - тренер в Италии! ⚡ Большое обновление сетей 🚫 Жесткий карантин
СЕГОДНЯ Власть События

Лукашенко и Путин используют мигрантов против Запада. Какой ответ им готовит ЕС

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
9 ноября, 10:57
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Страны ЕС готовы помочь Польше справиться с наплывом мигрантов
Против Беларуси готовят новые санкции из-за мигрантов
Против Беларуси готовят новые санкции из-за мигрантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с мигрантами, которые накануне пытались из Беларуси прорваться в Польшу, вызвала обеспокоенность властей стран ЕС. В связи с этим министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше. Об этом пишет Bild.

Германия просит помощь для Польши

Зеехофер отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.

Реклама

"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Комиссии ЕС. Теперь я призываю их принять меры. Все государства ЕС должны объединиться здесь, потому что Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина использует судьбу людей для дестабилизации Запада. Итак, теперь мы должны стоять вместе. Польша или Германия не могут справиться с этим самостоятельно", – заявил он.

Также он одобрил сооружение забора на границе с Беларусью, отметив, что Польша пока реагирует правильно.

"Мы не можем критиковать их за то, что они защищают внешнюю границу ЕС допустимыми средствами. Конечно, не с помощью огнестрельного оружия, но с помощью других средств, которые есть у них", – рассказал он.

ЕС может ввести новые санкции

В связи со сложившейся ситуацией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС одобрить новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Заявление обнародовано на сайте ЕК.

"Я призываю государства-члены, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку", – сказала она.

Она отметила, что ЕС рассмотрит вопрос о санкциях, в том числе внесение в черный список авиакомпаний третьих стран, которые активно занимаются торговлей людьми.

Реклама

Литва введет на границе режим ЧП

Кроме того, из-за сложившейся ситуации, правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел объявить чрезвычайное положение на литовско-белорусской границе. Теперь ожидается решение Сейма.

"Поскольку без конкретных предложений правительству относительно конкретного содержания сделать это сложно, мы, вероятно, сможем принять постановление, которое предлагает определенное решение, и в то же время попросить спикера Сейма зарегистрировать ответ постановление", – отметила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Как развивались события

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

Реклама

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.

Миграционный террор

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные в разделе "Власть"
Власть
Наши авторы
Богдан Приходько Ждать ли новых увольнений в Кабмине? В "Слуге народа" ответили Богдан Приходько · Ведущий редактор раздела Власть
Богдан Аминов Объединение Разумкова: что будет с депутатами "Разумной политики" и чем займется МФО Богдан Аминов · Руководитель проекта "Власть" Сегодня
Анна Ткаченко Рейтинг Разумкова: какие шансы экс-спикера удержать поддержку до следующих выборов Анна Ткаченко · ведущий редактор раздела "Власть"
Смотреть всех авторов
Все новости
Все новости
Показать еще
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
РЕЙТИНГИ
Кто станет следующим президентом?
появились новые кандидаты
Смотреть все фамилии!
Вак-цинизм в Раде
Борьба депутатов с COVID-19: кто побеждает?
Узнать!
Обратный отсчет
Сколько дней на реформы осталось у Зеленского?
Узнать, чем занят президент!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Валюта
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.08

Российский рубль (₽)

0.3653

Евро (€)

30.2

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Короновирус за неделю

151 796

заболело за неделю в Украине

0%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять