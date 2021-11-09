Лукашенко и Путин используют мигрантов против Запада. Какой ответ им готовит ЕС

Страны ЕС готовы помочь Польше справиться с наплывом мигрантов

Против Беларуси готовят новые санкции из-за мигрантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Ситуация с мигрантами, которые накануне пытались из Беларуси прорваться в Польшу, вызвала обеспокоенность властей стран ЕС. В связи с этим министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер призвал страны ЕС помочь Польше. Об этом пишет Bild.

Германия просит помощь для Польши

Зеехофер отметил, что президент Беларуси Александр Лукашенко при поддержке российского президента Путина пытается дестабилизировать ситуацию в ЕС, манипулируя судьбами людей.

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"Мы должны помочь польскому правительству обезопасить внешнюю границу. На самом деле это работа Комиссии ЕС. Теперь я призываю их принять меры. Все государства ЕС должны объединиться здесь, потому что Лукашенко при поддержке президента России Владимира Путина использует судьбу людей для дестабилизации Запада. Итак, теперь мы должны стоять вместе. Польша или Германия не могут справиться с этим самостоятельно", – заявил он.

Также он одобрил сооружение забора на границе с Беларусью, отметив, что Польша пока реагирует правильно.

"Мы не можем критиковать их за то, что они защищают внешнюю границу ЕС допустимыми средствами. Конечно, не с помощью огнестрельного оружия, но с помощью других средств, которые есть у них", – рассказал он.

ЕС может ввести новые санкции

В связи со сложившейся ситуацией президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС одобрить новый пакет санкций против режима Александра Лукашенко в связи с миграционным кризисом. Заявление обнародовано на сайте ЕК.

"Я призываю государства-члены, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку", – сказала она.

Она отметила, что ЕС рассмотрит вопрос о санкциях, в том числе внесение в черный список авиакомпаний третьих стран, которые активно занимаются торговлей людьми.

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Литва введет на границе режим ЧП

Кроме того, из-за сложившейся ситуации, правительство Литвы одобрило предложение Министерства внутренних дел объявить чрезвычайное положение на литовско-белорусской границе. Теперь ожидается решение Сейма.

"Поскольку без конкретных предложений правительству относительно конкретного содержания сделать это сложно, мы, вероятно, сможем принять постановление, которое предлагает определенное решение, и в то же время попросить спикера Сейма зарегистрировать ответ постановление", – отметила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Как развивались события

В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками.

В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.

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В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в 6-часовую боевую готовность.

Миграционный террор