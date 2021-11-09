Лукашенко та Путін використовують мігрантів проти Заходу. Яку відповідь їм готує ЄС

Країни ЄС готові допомогти Польщі впоратися з напливом мігрантів

Проти Білорусі готують нові санкції через мігрантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація із мігрантами, які напередодні намагалися з Білорусі прорватися до Польщі, викликала занепокоєння влади країн ЄС У зв'язку з цим міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер закликав країни ЄС допомогти Польщі. Про це пише Bild.

Німеччина просить допомоги для Польщі

Зеегофер зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко за підтримки російського президента Путіна намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей.

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"Ми повинні допомогти польському уряду убезпечити зовнішній кордон. Насправді це робота Комісії ЄС. Тепер я закликаю їх вжити заходів. Усі держави ЄС мають об'єднатися тут, тому що Лукашенко за підтримки президента Росії Володимира Путіна використовує долю людей для дестабілізації Заходу. Отже, тепер ми повинні стояти разом. Польща чи Німеччина не можуть впоратися із цим самостійно", – заявив він.

Також він схвалив спорудження паркану на кордоні з Білоруссю, зазначивши, що Польща поки що реагує правильно.

"Ми не можемо критикувати їх за те, що вони захищають зовнішній кордон ЄС допустимими засобами. Звичайно, не за допомогою вогнепальної зброї, але за допомогою інших засобів, які є у них", – розповів він.

ЄС може запровадити нові санкції

У зв'язку з ситуацією, що склалася, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС схвалити новий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у зв'язку з міграційною кризою. Заява оприлюднена на сайті ЄК.

"Я закликаю держави-члени нарешті схвалити розширений режим санкцій стосовно білоруської влади, відповідальної за цю гібридну атаку", – сказала вона.

Вона зазначила, що ЄС розгляне питання щодо санкцій, у тому числі внесення до чорного списку авіакомпаній третіх країн, які активно займаються торгівлею людьми.

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Литва запровадить на кордоні режим НП

Крім того, через ситуацію, що склалася, уряд Литви схвалив пропозицію Міністерства внутрішніх справ оголосити надзвичайний стан на литовсько-білоруському кордоні. Тепер очікується рішення Сейму.

"Оскільки без конкретних пропозицій уряду щодо конкретного змісту зробити це складно, ми, ймовірно, зможемо ухвалити постанову, яка пропонує певне рішення, і водночас попросити спікера Сейму зареєструвати відповідну постанову", – зазначила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте.

Як розвивалися події

В обід 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у 6-годинну бойову готовність.

Міграційний терор