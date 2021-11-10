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Білорусь кинула мігрантів на Україну? Поблизу кордонів помічені біженці

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 листопада, 14:12
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У МВС розповіли, яка ситуація на кордоні
/ Фото: Колаж: Сьогодні

На кордонах України спостерігається збільшення кількості мігрантів. За словами першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна, прикордонники посилюють захист та готові до можливих провокацій.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

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"Ситуація на кордоні повністю контролюється. Сусіди мають усвідомлювати, що українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховано можливі напрямки, якими мігранти можуть дістатися України", – розповів він.

Крім того, Єнін зазначив, що на ділянці українсько-білоруського кордону проводиться зміцнення сил та засобів, щоб стримати потік мігрантів у разі потреби.

"Вживається заходів щодо інженерного облаштування ділянки державного кордону України з Білоруссю. Органи охорони державного кордону України посиляться особовим складом, технікою та спеціальними засобами, серед них безпілотниками та службовими собаками", – повідомив представник МВС.

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Міністр внутрішніх справа ФРН Зеєгофер зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко за підтримки російського президента Путіна намагається дестабілізувати ситуацію в ЄС, маніпулюючи долями людей.

Як розвивалися події

8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками.

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У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у 6-годинну бойову готовність.

9 листопада на кордоні Білорусі та Польщі колона мігрантів намагалася прорватись на територію іншої держави. Зокрема, вони стали руйнувати прикордонну огорожу.

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Передісторія

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