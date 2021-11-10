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Меркель попросила Путина угомонить Лукашенко

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
10 ноября, 15:51
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Канцлер Германии позвонила Владимиру Путину и попросила о посредничестве
Путин тот человек, который может остановить поток мигрантов/ Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин тот человек, который может остановить поток мигрантов/ Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Германия обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой угомонить главного виновника кризиса мигрантов на границе ЕС – самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Бундестага.

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Звонок другу

"Канцлер Ангела Меркель сегодня поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный звонок касался текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что использование мигрантов против Европейского Союза белорусским режимом бесчеловечно и совершенно неприемлемо. Канцлер попросила президента России повлиять на режим в Минске", – говорится в официальном сообщении.

Ситуация на границе

  • Лукашенко ждал, что в ситуацию с нелегалами может быть втянут и Кремль. Поэтому еще 9 ноября он заявил, что ошибки Беларуси в ситуации на границе с Польшей могут вовлечь в происходящее Россию.
  • Все началось еще летом, когда в начале июля Лукашенко устроил Литве миграционный террор, "завалив" эту страну нелегалами. За первые шесть месяцев 2021 года литовские пограничники остановили на пути из Беларуси в 20 раз больше мигрантов, чем за весь 2020-й.
  • В связи с этим литовцы начали усиливать границу, дошло до того, что Украина передала Литве колючую проволоку в качестве гуманитарной помощи. США призвали Лукашенко остановить поток нелегальных мигрантов в Литву.
  • Уже в начале сентября Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за нелегалов. Соответствующее решение принял президент Анджей Дуда.
  • МИД Украины сообщил, что на границах нашей страны наблюдается увеличение потоков мигрантов.

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