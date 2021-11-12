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У мигрантов есть боевой опыт: Гройсман предупредил о большой проблеме для Украины

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 ноября, 14:02
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Угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой, считает политик
Владимир Гройсман обратился к власти из-за мигрантов. Коллаж "Сегодня"
Владимир Гройсман обратился к власти из-за мигрантов. Коллаж "Сегодня"

Сложившаяся ситуация на белорусско-польской границе с мигрантами была вполне прогнозируемой, но действующая украинская власть ее "проспала", и теперь нужно принимать решение, как остановить это искусственное нашествие.

Об этом в эфире программы "Народ проти" с Наташей Влащенко в эфире Украина 24 сказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

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По его словам, это не только кризис Польши или Евросоюза, это огромная и глубокая проблема для Украины в том числе.

"У нас есть 1200 км границы с Беларусью. Но 4 ноября – запомните эту дату – это дата принятия общей оборонной доктрины между Беларусью и Россией. С этого момента Россия руководит Генштабом и военными силами Беларуси. Так что угроза вторжения в Украину со стороны Беларуси остается большой", – сказал Гройсман.

По мнению политика, отдельные решения СНБО по границе с Беларусью не нужно было принимать, ведь должна быть справка разведки.

"У тех людей, которые там находятся (как мигранты. – Ред.), есть боевой опыт. С какой целью их отправляют в ЕС? Это вопрос номер один для сил безопасности, в том числе Украины. У разведчиков достаточно сил и средств, чтобы остановить это. Мы (правительство Гройсмана. – Ред.) оставили им боеспособную полицию, боеспособную пограничную службу, Нацгвардию со средствами, которых достаточно, чтобы остановить это нашествие", – резюмировал он.

Миграционная угроза для Украины

  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белорусско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
  • В приграничных с Беларусью областях пройдут учения территориальной обороны – украинцев подготовят к возможному противостоянию с мигрантами.

Читайте также в нашей статье, стоит ли нам бояться наплыва мигрантов Лукашенко.

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