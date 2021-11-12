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Монастырский раскрыл план, как Украина готовится встретить мигрантов

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
12 ноября, 12:40
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Украинцев, у которых есть право на оружие, позовут на учения вблизи Беларуси
Монастырский (с картой) рассказал об учениях на границе с Беларусью. Коллаж "Сегодня"
Монастырский (с картой) рассказал об учениях на границе с Беларусью. Коллаж "Сегодня"

Украина не только усиливает границу с Беларусью из-за возможного наплыва мигрантов, которые сейчас "штурмуют" Польшу, но и готовит население приграничных областей к возможному противостоянию с нелегалами. Об этом рассказал в программе "Право на владу" министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, в тактическом плане определено примерно десять участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины. На этих участках будут усиливаться пограничники Национальной гвардией и полицией. Но и это еще не все – на недавнем заседании СНБО приняли решение подготовить и простых украинцев из территориальной обороны.

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"Министр обороны поддержал эту идею, и президент ее поддержал – в том, чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне. Кроме того, я дал поручение полиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которые имеются на этих территориях, которые имеют право на ношение травматического оружия – и у нас таких выдано более 200 тысяч. Должны быть соответствующие реестры. Эти люди должны быть созваны на обучение, которое в течение ближайшего месяца должно пройти у украинско-белорусской границы", – сказал Монастырский.

Министр отметил, что Украина будет действовать на своей границе наподобие того, как это было у литовцев и поляков, которые первыми столкнулись с миграционным террором.

"То есть определение мест скопления (мигрантов) – разведка будет информировать, где. Если будут направлены мигранты в сторону Украины, куда именно они двигаются. И именно там мобильные группы будут находиться уже за считанные минуты. Основная цель – не допустить массового прорыва государственной границы", – подчеркнул глава МВД.

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Миграционная угроза для Украины

  • После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.
  • А в Германии депутаты от нового большинства в Бундестаге додумались предложить, чтобы мигрантов временно направить в Украину. Секретарь СНБО Алексей Данилов жестко ответил на это предложение и посоветовал немецким депутатам забрать нелегалов к себе домой.
  • Президент Владимир Зеленский даже созывал СНБО из-за ситуации на белоруско-польской границе. Данилов заявлял, что Украина точно не будет стрелять в мигрантов в случае прорыва границы, но следует принять превентивные меры, чтобы до этого не дошло.
  • Читайте также в нашей статье, стоит ли нам бояться наплыва мигрантов Лукашенко.

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