Монастырский раскрыл план, как Украина готовится встретить мигрантов

Украинцев, у которых есть право на оружие, позовут на учения вблизи Беларуси

Монастырский (с картой) рассказал об учениях на границе с Беларусью. Коллаж "Сегодня"

Украина не только усиливает границу с Беларусью из-за возможного наплыва мигрантов, которые сейчас "штурмуют" Польшу, но и готовит население приграничных областей к возможному противостоянию с нелегалами. Об этом рассказал в программе "Право на владу" министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, в тактическом плане определено примерно десять участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины. На этих участках будут усиливаться пограничники Национальной гвардией и полицией. Но и это еще не все – на недавнем заседании СНБО приняли решение подготовить и простых украинцев из территориальной обороны.

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"Министр обороны поддержал эту идею, и президент ее поддержал – в том, чтобы в этих областях провести учения по территориальной обороне. Кроме того, я дал поручение полиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которые имеются на этих территориях, которые имеют право на ношение травматического оружия – и у нас таких выдано более 200 тысяч. Должны быть соответствующие реестры. Эти люди должны быть созваны на обучение, которое в течение ближайшего месяца должно пройти у украинско-белорусской границы", – сказал Монастырский.

Министр отметил, что Украина будет действовать на своей границе наподобие того, как это было у литовцев и поляков, которые первыми столкнулись с миграционным террором.

"То есть определение мест скопления (мигрантов) – разведка будет информировать, где. Если будут направлены мигранты в сторону Украины, куда именно они двигаются. И именно там мобильные группы будут находиться уже за считанные минуты. Основная цель – не допустить массового прорыва государственной границы", – подчеркнул глава МВД.

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Миграционная угроза для Украины