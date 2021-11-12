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Мігранти мають бойовий досвід: Гройсман попередив про велику проблему для України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
12 листопада, 14:02
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Загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі залишається великою, вважає політик
Володимир Гройсман звернувся до влади через мігрантів. Колаж "Сьогодні"
Володимир Гройсман звернувся до влади через мігрантів. Колаж "Сьогодні"

Ситуація, що склалася на білорусько-польському кордоні з мігрантами, була цілком прогнозованою, але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.

Про це в ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко в ефірі Україна 24 сказав лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман.

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За його словами, це не лише криза Польщі чи Євросоюзу, це величезна та глибока проблема для України в тому числі.

"Ми маємо 1200 км кордону з Білоруссю. Але 4 листопада – запам’ятайте цю дату – це дата ухвалення спільної оборонної доктрини між Білоруссю і Росією. Від того моменту Росія керує Генштабом і військовими силами Білорусі. Отже загроза вторгнення в Україну з боку Білорусі залишається великою", – сказав Гройсман.

На думку політика, окремі рішення РНБО щодо кордону з Білоруссю не потрібно було ухвалювати, адже має бути довідка розвідки.

"Ті люди, які там знаходяться (як мігранти), мають бойовий досвід! З якою ціллю їх відправляють в ЄС? Це питання номер один для сил безпеки, в тому числі України. Розвідники мають достатньо сил і засобів, щоб зупинити це. Ми (уряд Гройсмана) залишили їм боєздатну поліцію, боєздатну прикордонну службу, Нацгвардію із засобами, яких достатньо, щоб зупинити цю навалу", – резюмував він.

Міграційна загроза для України

  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили і про загрозу нашій країні. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • А в Німеччині депутати від нової більшості у Бундестазі додумалися запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити до України. Данілов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
  • Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данілов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але варто прийняти превентивні заходи, щоб до цього не дійшло.
  • У прикордонних з Білоруссю областях пройдуть навчання територіальної оборони – українців підготують до можливого протистояння з мігрантами.

Читайте також у нашій статті, чи варто нам боятися напливу мігрантів Лукашенка.

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