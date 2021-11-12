Монастирський розкрив план, як Україна готується зустріти мігрантів

Українців, які мають право на зброю, покличуть на навчання поблизу Білорусі

Монастирський (з картою) розповів про навчання на кордоні з Білоруссю. Колаж "Сьогодні"

Україна не лише посилює кордон із Білоруссю через можливий наплив мігрантів, які зараз "штурмують" Польщу, але й готує населення прикордонних областей до можливого протистояння з нелегалами. Про це розповів у програмі "Право на владу" міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

За його словами, у тактичному плані визначено приблизно десять ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України. На цих ділянках посилюватимуться прикордонники Національною гвардією та поліцією. Але й це ще не все – на нещодавньому засіданні РНБО ухвалили рішення підготувати і простих українців із територіальної оборони.

Реклама

"Міністр оборони підтримав цю ідею, і президент її підтримав у тому, щоб у цих областях провести навчання з територіальної оборони. Окрім того, я дав доручення поліції підняти всі громадські формування з охорони громадського порядку та державного кордону, які є на цих територіях, які мають право на носіння травматичної зброї – і таких видано понад 200 тисяч. Повинні бути відповідні реєстри. Ці люди мають бути скликані на навчання, яке протягом найближчого місяця має пройти біля українсько-білоруського кордону", – сказав Монастирський.

Міністр зазначив, що Україна діятиме на своєму кордоні на кшталт того, як це було у литовців та поляків, які першими зіткнулися з міграційним терором.

"Тобто визначення місць скупчення (мігрантів) – розвідка інформуватиме, де. Якщо будуть направлені мігранти у бік України, куди саме вони рухаються. І саме там мобільні групи перебуватимуть вже за лічені хвилини. Основна мета – не допустити масового прориву державного кордону", – наголосив голова МВС.

Реклама

Міграційна загроза для України