"Вже пролунали постріли. Єдиний вихід – Україна": чи варто боятися напливу мігрантів Лукашенка

Варшава звинуватила РФ та Білорусь у "гібридній атаці". Лукашенко каже – це справа рук мафії

У разі невдалих спроб потрапити до Польщі мігранти можуть спробувати перетнути кордон України. Фото: колаж "Сьогодні"

Через штурм мігрантами білорусько-польського кордону Україна посилює захист своїх рубежів. Сайт "Сьогодні" з'ясував, хто стоїть за атакою біженців і чи потрібно нашій країні побоюватися вторгнення нелегалів.

Прорив через кордон

8 листопада у Білорусі близько 2000 нелегальних мігрантів спробували прорватися через кордон до Польщі, щоб транзитом потрапити до Німеччини. Біженці з країн Близького Сходу, озброївшись сокирами та лопатами, перерізали колючий дріт та зносили огорожі. У відповідь польські силовики застосували сльозогінний газ. На охорону кордону прибули 12 тисяч солдатів та антитерористичні підрозділи. 9 листопада десятки мігрантів все ж таки змогли проникнути в країну. Декого з них затримали та повернули до Білорусі, інших розшукують.

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Обстановка на білорусько-польському кордоні загострюється. Фото: колаж "Сьогодні"

"Іноземці хочуть потрапити на територію суміжної країни та набути статусу біженців у ЄС", – заявив представник держприкордонного комітету Білорусі Антон Бичковський.

Він також назвав спроби силового прориву біженців "кроком розпачу, на який спонукали байдужість і нелюдське ставлення польської влади".

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Антон Бичковський: "Іноземці хочуть набути статусу біженців у ЄС". Фото: Держприкордонкомітет Білорусі

Польща звинуватила Росію та Білорусь

Прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарін назвав те, що відбувається, найбільшим перекиданням нелегальних мігрантів. В організації "нападу" на польський кордон Варшава звинуватила Білорусь та Росію.

"Куратором цього нападу, яким командує Лукашенко, є президент Путін", – заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на надзвичайному засіданні польського парламенту 9 листопада.

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За його словами, потоком мігрантів, який має дестабілізувати ЄС, керує Кремль.

"Це частина "гібридної війни" проти Європи. Мігрантів доставляють до Мінська за допомогою державної туристичної компанії, а на кордон привозять у супроводі силовиків", – зазначили в уряді Польщі.

Матеуш Моравецький: "Куратором нападу, яким командує Лукашенко, є президент Путін". Фото: regnum.ru

Лукашенко звинувачує європейську мафію

Своєю чергою президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країнах ЄС діє мафіозна група з транзиту мігрантів із Близького Сходу через Білорусь.

"Там у літак посадять, літак сюди прилетить, тут їх візьмуть, на кордон відвезуть, через кордон переведуть, і там їх уже приймають свої. І все за гроші", – сказав Лукашенко, уточнивши, що перекиданням займається структура з осередками в Німеччині, Франції та інших країнах.

Олександр Лукашенко: "У ЄС діє мафіозна група з транзиту мігрантів із Близького Сходу через Білорусь". Фото: сайт президента Білорусі

Що заявили у Кремлі

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва і сама боїться вторгнення нелегалів на територію РФ.

"Ми не сумніваємося в тому, що міграційні служби Білорусі вживають усіх необхідних заходів для того, щоб ситуацію утримувати у законному руслі. Ми також стурбовані тим, що мігранти можуть перетікати на нашу територію, – сказав Пєсков.

Дмитро Пєсков: "Ми стурбовані тим, що мігранти можуть перетікати на нашу територію" / Фото: РІА Новини

Польща попередила Україну

10 листопада прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що мігранти можуть спробувати потрапити до ЄС не лише через Польщу, а й через Україну.

"Ми усвідомлюємо ризик того, що якщо наш кордон буде дуже щільним, міграційні потоки можуть пройти через Україну, тому ми вживаємо відповідних заходів щодо зміцнення кордону по всій довжині" – сказав Моравецький.

Україна готується до оборони

Тим часом Україна розпочала готувати кордон з Білоруссю до оборони Про це повідомив перший заступник глави МВС Євгеній Єнін.

"Українські кордони підготовлені до подібних провокацій. Вже прораховано можливі напрямки, якими можуть дістатися мігранти. Вживаються заходи щодо інженерного облаштування кордону. Органи охорони посиляться особовим складом, технікою та спецзасобами, у тому числі безпілотниками, та службовими собаками", – сказав Єнін.

Україна готує кордон із Білоруссю до оборони. Фото: ДПСУ

Яценюк закликав терміново будувати стіну

Колишній прем'єр України Арсеній Яценюк закликав звести стіну на кордоні з Білоруссю. За його словами, міграційна криза на польсько-білоруському кордоні має стати головним питанням для РНБО України.

"Путін розпочав гібридний штурм. Ситуація на польському кордоні – це відповідь, навіщо нам "стіна" на кордоні з Росією. Нам потрібно забезпечити таку саму інфраструктуру на кордоні з Білоруссю", – написав він у Facebook.

Арсеній Яценюк закликав збудувати стіну на кордоні з Білоруссю. Фото: колаж "Сьогодні"

Навіщо Росії мігранти у Європі

Військовий експерт Олег Жданов впевнений, що тиск мігрантів на кордон Польщі – це гібридна атака, організована Росією. За його словами, потік біженців має налякати жителів ЄС, які своє невдоволення спрямують у бік влади.

"Путін руками Лукашенка намагається змусити Європу йти на поступки, такі як зняття санкцій, легалізація окупації Криму та сертифікація роботи "Північного потоку – 2", – каже "Сьогодні" Жданов.

Експерт зазначає, що біженці цілеспрямовано прямують до Німеччини.

"Німеччина зараз є лідером Європи. Колишня канцлерка ФРН Ангела Меркель створила в Європі проросійське лобі і завжди йшла назустріч Москві, навіть коли накладала санкції. Наразі Меркель завершила керівництво країною, а новий уряд ще не сформували. Путін вирішив скористатися міжвладдям, щоби закріпити свої позиції", – пояснює Жданов.

Олег Жданов: "Натиск мігрантів на кордон Польщі – це гібридна атака, організована Росією" / Фото: Facebook

Лукашенко використовує шантаж Ердогана

Білоруський політолог Ігор Тишкевич впевнений, що до атаки нелегалів причетний лише Лукашенко.

"Білорусь використовує нелегалів як відповідь на санкційний тиск ЄС. Росії ситуація може бути вигідна лише для того, щоб показати, що Захід, який заявляє про права людини, порушує їх, жорстокого поводячись із біженцями", – каже Тишкевич.

Ігор Тишкевич: "До атаки нелегалів причетний лише Лукашенко". Фото: скріншот

З ним погоджується політолог Вадим Карасьов.

"Лукашенко шантажує Європу. Дає зрозуміти, якщо ЄС не зніме з нього санкції, то отримає кризу у своїх країнах. До такого ж шантажу вдавався президент Туреччини Ердоган ще 2015 року, коли вимагав у Європи 3 мільярди доларів на утримання таборів біженців, а у разі відмови попереджав, що йому доведеться відкрити кордони і в Європу рине потік мігрантів. ЄС тоді погодився на умови Ердогана", – каже Карасьов.

Політолог також зазначає, що якщо зараз ЄС піде на переговори з Лукашенком, це означатиме, що Брюссель визнає його законним президентом Білорусі.

"Це може бути ще однією метою Лукашенка", – каже Карасьов.

Чи чекати Україні на вторгнення мігрантів

Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що у разі невдалих спроб потрапити до Польщі група нелегальних мігрантів може спробувати перейти кордон України.

"Наскільки серйозна ця ситуація для України – треба пам'ятати це і брати до уваги, бо не виключено, що якщо Польща все ж таки не дозволить, щоб нелегальні мігранти перетинали польський кордон, то вони можуть спробувати перейти український кордон", – сказав посол.

Андрій Дещиця: "Мігранти можуть спробувати перейти український кордон" / Фото: Офис Президента Украины

Військовий експерт Олег Жданов також не виключає, що мігранти намагатимуться прорватися до Європи через Україну.

"У Польщі вже пролунали перші постріли. Вона не пустить мігрантів. Польський сейм ухвалив закон – жодного статусу біженців, лише депортація. Лукашенко не відправить їх назад і в Білорусі також не залишить. Єдина можливість транзиту нелегалів – Україна", – каже Жданов.

Однак Ігор Тишкевич сумнівається, що Україні варто цього побоюватись.

"Мігранти мають маршрут до Німеччини, в якому не розглядається транзит через Україну", – говорить Тишкевич.

Політолог Карасьов також упевнений, що Лукашенко не спрямує потік мігрантів в Україну.

"Лукашенко на це не піде, він не буде остаточно "палити мости" з Києвом. Але про всяк випадок нам слід бути напоготові", – резюмує Карасьов.

Вадим Карасьов: "Лукашенко не буде палити мости з Києвом" / Фото: Facebook

Ситуація на білорусько-польському кордоні

8 листопада колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди протестують через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися до Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій було чутно постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруський бік, решту довелося розшукувати.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Дмитро Ярош закликав Київ допомогти Польщі дати "гідну відсіч".