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Кулеба: Росія розпочала нову гібридну війну проти Європи

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 листопада, 14:41
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У МЗС розповіли, хто винний у кризі з мігрантами
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Білорусі немає жодного кризи з мігрантами Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою. Про це на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Росія пустила у хід різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Головною метою Москви є створення проблем, і щоб їхній світ вирішував завдяки їм", – розповів міністр.

Також він зазначив, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі, і нашій країні добре відомі методи Росії, спрямовані проти досягнення цих цілей.

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За його словами, у зв'язку із ситуацією, що склалася, Україна веде серйозну роботу як усередині країни, так і зовні щодо забезпечення безпеки своїх кордонів.

"Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю, проводиться робота з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але ситуацію треба розглядати комплексно", – резюмував політик.

Україна готується до міграційної загрози

  • Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
  • У зв'язку з ситуацією, що склалася, в Німеччині депутати від нової більшості в Бундестазі вирішили запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
  • Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данилов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
  • Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман вважає, що ситуація була прогнозованою , але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
  • 12 листопада в інтернеті з'явилася мапа, як мігранти потраплять до Європи через Україну.
  • Читайте також у нашій статті, чи варто нам боятися напливу мігрантів Лукашенка .

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