Кулеба: Росія розпочала нову гібридну війну проти Європи

У Білорусі немає жодного кризи з мігрантами Росія розпочала новий етап гібридної війни з Європою. Про це на брифінгу заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.
"Немає зараз жодної міграційної кризи в Білорусі. Є гібридна війна Росії проти Європи. Росія пустила у хід різні типи гібридної зброї: газ, міграційні потоки, залякування, пропаганда. Головною метою Москви є створення проблем, і щоб їхній світ вирішував завдяки їм", – розповів міністр.
Також він зазначив, що Україна завжди виступає за мир, справедливість та безпеку в Європі, і нашій країні добре відомі методи Росії, спрямовані проти досягнення цих цілей.
За його словами, у зв'язку із ситуацією, що склалася, Україна веде серйозну роботу як усередині країни, так і зовні щодо забезпечення безпеки своїх кордонів.
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"Україна вже зміцнила кордон із Білоруссю, проводиться робота з партнерами для мінімізації енергетичних ризиків, але ситуацію треба розглядати комплексно", – резюмував політик.
Україна готується до міграційної загрози
- Після того, як Білорусь направила потоки мігрантів на сусідні країни – Литву, Польщу, Латвію – заговорили про загрозу для нашої країни. В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.
- У зв'язку з ситуацією, що склалася, в Німеччині депутати від нової більшості в Бундестазі вирішили запропонувати, щоб мігрантів тимчасово направити в Україну. Секретар РНБО Олексій Данилов жорстко відповів на цю пропозицію та порадив німецьким депутатам забрати нелегалів до себе додому.
- Президент Володимир Зеленський навіть скликав РНБО через ситуацію на білорусько-польському кордоні. Данилов заявляв, що Україна точно не стрілятиме у мігрантів у разі прориву кордону, але слід вжити превентивних заходів, щоб до цього не дійшло.
- Лідер політичної партії "Українська Стратегія" Володимир Гройсман вважає, що ситуація була прогнозованою , але чинна українська влада її "проспала", і тепер потрібно ухвалювати рішення, як зупинити цю штучну навалу.
- 12 листопада в інтернеті з'явилася мапа, як мігранти потраплять до Європи через Україну.
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