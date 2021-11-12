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Мігранти "злили" в мережу план "атаки" на Україну – карта

Наталія Магдик Наталія Магдик
12 листопада, 11:32
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Карта з'явилася у секретному каналі біженців
/ Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті з'явився план, як мігранти потраплять до Європи через Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст-міжнародник Юрій Фізер.

"В одному з чатів для біженців у Білорусі опублікували карту з альтернативним маршрутом до Європи – через Україну та Словаччину", – написав він і опублікував її.

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Напередодні позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що, використовуючи нелегальних мігрантів, Росія підштовхує керівництво Білорусі до необдуманих вчинків, таких, як визнання анексованого Криму частиною РФ. Він вважає, що зараз РФ чинить тиск на країни ЄС та НАТО, а після вирішення білоруського питання з мігрантами займеться Україною .

"Далі подальші зусилля будуть спрямовані проти України. Яку форму і кошти вони оберуть – не знаю. Мені здається, що те, що відбувається, може бути певним моментом, що відволікає, перед тим як основні зусилля спрямувати проти України", — зазначив він.

Нелегали дісталися Фінляндії

Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибуло близько 30 нелегалів, які потрапили в ЄС через територію Білорусі . Найближчим часом ця країна очікує на прибуття більшої кількості біженців.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу , навіть чути постріли.
  • Мінськ постійно звинувачував Варшаву у неналежному поводженні з нелегалами, а Міноборони Польщі показало відео, як білоруський спецназ знущається з мігрантів .
  • В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

Реакція України

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