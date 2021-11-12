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У мігрантів Лукашенка з'явилася нова "жертва" – штурмують не лише Польщу

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
12 листопада, 00:15
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До Фінляндії починають прибувати "біженці" із Білорусі
Перші групи нелегалів прибувають до Фінляндії / Колаж "Сьогодні"
Перші групи нелегалів прибувають до Фінляндії / Колаж "Сьогодні"

Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибуло близько 30 нелегалів, які потрапили в ЄС через територію Білорусі. Найближчим часом ця країна очікує на прибуття більшої кількості біженців.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

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Ситуація у Фінляндії

"До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей. Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні пункти призначення – Центральна Європа", – повідомили прикордонники.

Раніше багато фінських медіа поширили публікацію Die Welt із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії. У ній йдеться про те, що більшість мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через білорусько-польський кордон, мають намір просити про притулок переважно в Німеччині чи Фінляндії.

Що відбувається

  • 11 листопада в.о. канцлера ФРН Ангела Меркель поговорила телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним, від якого вимагала припинити використання беззахисних людей у гібридній атаці на Європейський Союз".
  • Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС та Білорусією з метою вирішення цієї проблеми.
  • При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко роздає погрози, що перекриє транзит газу, якщо Польща та Литва закриють кордони.
  • Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима та відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.

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