У мігрантів Лукашенка з'явилася нова "жертва" – штурмують не лише Польщу

До Фінляндії починають прибувати "біженці" із Білорусі

Перші групи нелегалів прибувають до Фінляндії / Колаж "Сьогодні"

Прикордонне відомство Фінляндії повідомило, що до країни прибуло близько 30 нелегалів, які потрапили в ЄС через територію Білорусі. Найближчим часом ця країна очікує на прибуття більшої кількості біженців.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

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Ситуація у Фінляндії

"До Фінляндії через Білорусь прибули кілька десятків людей. Ситуація стабільна, здійснюється моніторинг та обмін інформацією. Основні пункти призначення – Центральна Європа", – повідомили прикордонники.

Раніше багато фінських медіа поширили публікацію Die Welt із посиланням на внутрішній документ Єврокомісії. У ній йдеться про те, що більшість мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС через білорусько-польський кордон, мають намір просити про притулок переважно в Німеччині чи Фінляндії.

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