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Меркель вимагає від Путіна припинити гібридну атаку на ЄС

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
11 листопада, 20:11
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Версія Бундестагу, як пройшла телефонна розмова з Володимиром Путіним
Меркель наполягає, щоб Путін вплинув на Лукашенка / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Меркель наполягає, щоб Путін вплинув на Лукашенка / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Версія Бундестагу, як пройшла 11 листопада телефонна розмова між в.о. канцлера ФРН Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним відрізняється від версії, поданої кількома годинами раніше прес-службою Кремля.

Як повідомляє Бундестаг, основною темою розмови була ситуація із нелегальними мігрантами на кордоні ЄС.

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Повідомлення ФРН

"Під час телефонної розмови канцлер та президент Росії обмінялися думками щодо поточної ситуації на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей у гібридній атаці на Європейський Союз", – йдеться в офіційному повідомленні.

Також торкнулися теми переговорів щодо нормалізації ситуації на Донбасі. "Канцлер закликала президента Росії просувати переговори у нормандському форматі для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту", – йдеться у повідомленні Бундестагу.

Ситуація

  • Телефонна розмова відбулася на тлі погіршення ситуації на східному кордоні ЄС.
  • "Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білорусією з метою вирішення даної проблеми ", – сказано у повідомленні Кремля.
  • Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима і відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.

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