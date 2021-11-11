Меркель вимагає від Путіна припинити гібридну атаку на ЄС

Версія Бундестагу, як пройшла 11 листопада телефонна розмова між в.о. канцлера ФРН Ангелою Меркель та президентом Росії Володимиром Путіним відрізняється від версії, поданої кількома годинами раніше прес-службою Кремля.
Як повідомляє Бундестаг, основною темою розмови була ситуація із нелегальними мігрантами на кордоні ЄС.
Повідомлення ФРН
"Під час телефонної розмови канцлер та президент Росії обмінялися думками щодо поточної ситуації на білорусько-польському кордоні. Канцлер наголосила, що причиною цього став білоруський режим, який використовує беззахисних людей у гібридній атаці на Європейський Союз", – йдеться в офіційному повідомленні.
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Також торкнулися теми переговорів щодо нормалізації ситуації на Донбасі. "Канцлер закликала президента Росії просувати переговори у нормандському форматі для виконання Мінських угод про мирне врегулювання конфлікту", – йдеться у повідомленні Бундестагу.
Ситуація
- Телефонна розмова відбулася на тлі погіршення ситуації на східному кордоні ЄС.
- "Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білорусією з метою вирішення даної проблеми ", – сказано у повідомленні Кремля.
- Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима і відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.