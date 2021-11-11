Меркель потребовала от Путина прекратить гибридную атаку на ЕС

Версия Бундестага, как прошел 11 ноября телефонный разговор между и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным отличается от версии, поданной несколькими часами ранее пресс-службой Кремля.
Как сообщает Бундестаг, основной темой разговора была ситуация с нелегальными мигрантами на границе ЕС.
Сообщение ФРГ
"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", – сказано в официальном сообщении.
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Также была затронута тема переговоров по нормализации ситуации на Донбассе. "Канцлер призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", – говорится в сообщении Бундестага.
Ситуация
- Телефонный разговор произошел на фоне ухудшающейся ситуации на восточной границе ЕС.
- "Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы", – сказано в сообщении Кремля.
- Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание на тему миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.