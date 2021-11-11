Меркель потребовала от Путина прекратить гибридную атаку на ЕС

Версия Бундестага, как прошел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Меркель настаивает, чтобы Путин повлиял на Лукашенко / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Версия Бундестага, как прошел 11 ноября телефонный разговор между и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным отличается от версии, поданной несколькими часами ранее пресс-службой Кремля.

Как сообщает Бундестаг, основной темой разговора была ситуация с нелегальными мигрантами на границе ЕС.

Реклама

Сообщение ФРГ

"В ходе телефонного разговора канцлер и президент России обменялись мнениями о текущей ситуации на белорусско-польской границе. Канцлер подчеркнула, что причиной этого стал белорусский режим, который использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз", – сказано в официальном сообщении.

Также была затронута тема переговоров по нормализации ситуации на Донбассе. "Канцлер призвала президента России продвигать переговоры в нормандском формате для выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта", – говорится в сообщении Бундестага.

Ситуация