Путін поскаржився Меркель на Україну, США та НАТО

Володимир Путін знову розповів Ангеле Меркель, що всі довкола винні

Поки незрозуміло, чи був сенс у телефонному спілкуванні Путіна з Меркель / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Другий раз цього тижня канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Минулого разу обговорювали можливості Москви у вирішенні проблеми з мігрантами на кордонах ЄС. Тепер, як стверджує прес-служба Кремля – в основному Україну та сили НАТО у Чорному морі.

Версія Кремля

У ході розмови російський лідер поскаржився на деструктивну політику Києва на Донбасі, "який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи порушення мінського комплексу заходів ударні безпілотні апарати".

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До того ж, на думку Путіна, у Чорному морі сили НАТО та США займаються дестабілізацією та провокаційною активністю, що носить небезпечний характер.

Про тему біженців також поговорили. "Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білорусією з метою вирішення цієї проблеми ", – сказано у повідомленні Кремля. Тобто, він не хоче бути посередником і штовхає Брюсель на прямі контакти з невизнаним лідером Білорусі.

Повідомлень на сайті Бундестагу, як пройшла розмова, поки що ні.

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