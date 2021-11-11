Путін поскаржився Меркель на Україну, США та НАТО

Другий раз цього тижня канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Минулого разу обговорювали можливості Москви у вирішенні проблеми з мігрантами на кордонах ЄС. Тепер, як стверджує прес-служба Кремля – в основному Україну та сили НАТО у Чорному морі.
Версія Кремля
У ході розмови російський лідер поскаржився на деструктивну політику Києва на Донбасі, "який все більше робить ставку на силові методи, в тому числі використовуючи порушення мінського комплексу заходів ударні безпілотні апарати".
До того ж, на думку Путіна, у Чорному морі сили НАТО та США займаються дестабілізацією та провокаційною активністю, що носить небезпечний характер.
Далі по темі
Про тему біженців також поговорили. "Володимир Путін висловився за відновлення контактів між державами ЄС і Білорусією з метою вирішення цієї проблеми ", – сказано у повідомленні Кремля. Тобто, він не хоче бути посередником і штовхає Брюсель на прямі контакти з невизнаним лідером Білорусі.
Повідомлень на сайті Бундестагу, як пройшла розмова, поки що ні.
Ситуація
- Телефонна розмова відбулася на тлі погіршення ситуації на східному кордоні ЄС.
- При цьому самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко роздає погрози, що перекриє транзит газу, якщо Польща та Литва закриють кордони.
- Лукашенка помітив війська НАТО на своєму кордоні та доручив Міністерству оборони, КДБ, прикордонним військам забезпечити контроль на кордоні.
- Рада Безпеки ООН у четвер, 11 листопада, збереться на екстрене засідання на тему міграційної кризи на кордоні Польщі та Білорусі. Ця зустріч пройде за зачиненими дверима та відбудеться за запитом Естонії, Франції та Ірландії.