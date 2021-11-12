У мигрантов Лукашенко появилась новая "жертва" – штурмуют не только Польшу

В Финляндию начинают прибывать "беженцы" из Беларуси

Первые группы нелегалов прибывают в Финляндию / Коллаж "Сегодня"

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 нелегалов, которые попали в ЕС через территорию Беларуси. В ближайшее время эта страна ожидает прибытия большего количества беженцев.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

Реклама

Ситуация в Финляндии

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек. Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения – Центральная Европа", – сообщили пограничники.

Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.

Что происходит