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У мигрантов Лукашенко появилась новая "жертва" – штурмуют не только Польшу

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
12 ноября, 00:15
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В Финляндию начинают прибывать "беженцы" из Беларуси
Первые группы нелегалов прибывают в Финляндию / Коллаж "Сегодня"
Первые группы нелегалов прибывают в Финляндию / Коллаж "Сегодня"

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 нелегалов, которые попали в ЕС через территорию Беларуси. В ближайшее время эта страна ожидает прибытия большего количества беженцев.

Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

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Ситуация в Финляндии

"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек. Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения – Центральная Европа", – сообщили пограничники.

Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.

Что происходит

  • 11 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, от которого потребовала "прекратить использовать беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз" .
  • Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.
  • При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раздает угрозы, что перекроет транзит газа, если Польша и Литва закроют границы.
  • Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание на тему миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.

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