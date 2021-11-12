У мигрантов Лукашенко появилась новая "жертва" – штурмуют не только Польшу

Пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 нелегалов, которые попали в ЕС через территорию Беларуси. В ближайшее время эта страна ожидает прибытия большего количества беженцев.
Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Ситуация в Финляндии
"В Финляндию через Беларусь прибыли несколько десятков человек. Ситуация стабильная, осуществляется мониторинг и обмен информацией. Основные пункты назначения – Центральная Европа", – сообщили пограничники.
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Ранее многие финские медиа распространили публикацию Die Welt со ссылкой на внутренний документ Еврокомиссии. В ней говорится о том, что большинство мигрантов, пытающихся попасть в ЕС через белорусско-польскую границу, собираются просить об убежище в основном в Германии или Финляндии.
Что происходит
- 11 ноября и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель поговорила по телефону с президентом России Владимиром Путиным, от которого потребовала "прекратить использовать беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский Союз" .
- Владимир Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Белоруссией в целях решения данной проблемы.
- При этом самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко раздает угрозы, что перекроет транзит газа, если Польша и Литва закроют границы.
- Совет Безопасности ООН в четверг, 11 ноября, соберется на экстренное заседание на тему миграционный кризис на границе Польши и Беларуси. Эта встреча пройдет за закрытыми дверями и состоится по запросу Эстонии, Франции и Ирландии.