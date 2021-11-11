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Мігранти на кордоні: Арестович розкрив таємний план Путіна

Наталія Магдик Наталія Магдик
11 листопада, 19:52
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Після вирішення білоруського питання РФ "займеться" Україною
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Російської Федерації Володимир Путін хоче скористатися кризою з мігрантами та поглинути Білорусь, а потім візьметься за Україну. Про це на телеканалі "Україна 24" розповів позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, використовуючи нелегальних мігрантів Росія підштовхує, керівництво Білорусі до необдуманих вчинків, таких як визнання анексованого Криму частиною РФ.

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"У Путіна нова зброя – нелегальні мігранти і до того ж ядерні бомбардувальники патрулюватимуть…представляєте картинку для НАТО? З одного боку, мігранти штурмують мігранти і над цим усім літають ядерні бомбардувальники", — каже Арестович.

Позаштатний радник вважає, що зараз Росія тисне на країни ЄС та НАТО, а після вирішення білоруського питання з мігрантами займеться Україною.

"Далі подальші зусилля будуть спрямовані проти України. Яку форму і кошти вони оберуть – не знаю. Мені здається, що те, що відбувається, може бути певним моментом, що відволікає, перед тим як основні зусилля спрямувати проти України", — зазначив він.

Раніше військовий експерт Олег Жданов висловив думку "Сегодня", що тиск мігрантів на кордон Польщі – це гібридна атака, організована Росією. Задум Москви розрахований на те, що біженці налякають європейців, а ті, в свою чергу, почнуть бунтувати проти влади у своїх країнах.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні

  • Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.
  • Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські Збройні сили приведені у бойову готовність. 9 листопада мігранти проломили огорожу , навіть чути постріли.
  • Мінськ постійно звинувачував Варшаву у неналежному поводженні з нелегалами, а Міноборони Польщі показало відео, як білоруський спецназ знущається з мігрантів .
  • В Україні забили на сполох: Лукашенко може несподівано перенаправити мігрантів до нашого кордону. У зв'язку з цим Україна вже посилює кордон із Білоруссю за допомогою інженерних укріплень, техніки, у хід пустили навіть безпілотники.

Лукашенко пригрозив Європі

  • Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не виключив, що може закрити транзит газу, якщо Польща перекриє кордон. "А якщо ми закриємо транзит через Білорусь? Через Україну не пройде: там російський кордон закритий. Через Прибалтику доріг немає. Якщо ми закриємо для поляків і, наприклад, для німців, що буде тоді?"
  • У Європі всі ці погрози назвали неприйнятними. У Німеччині, куди приходить газ "Ямал-Європи", прямо говорять про нові санкції проти Мінська.
  • Російська сторона поки що заяву Лукашенка про газ не коментує. Формально, без згоди Москви транзит зупинити не вдасться.

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