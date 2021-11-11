Мигранты на границе: Арестович раскрыл тайный план Путина

После решения белорусского вопроса РФ "займется" Украиной

Арестович рассказал о серьезной опасности для Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет воспользоваться кризисом с мигрантами и поглотить Беларусь, а после возьмется за Украину. Об этом на телеканале "Украина 24" рассказал внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, используя нелегальных мигрантов Россия подталкивает руководство Беларуси к необдуманным поступкам, таким как признание аннексированного Крыма частью РФ.

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"У Путина новое оружие – нелегальные мигранты и к тому же, ядерные бомбардировщики будут патрулировать…представляете картинку для НАТО? С одной стороны, мигранты штурмуют мигранты и над этим всем летают ядерные бомбардировщики", — говорит Арестович.

Внештатный советник считает, что сейчас Россия оказывает давление на страны ЕС и НАТО, а после решения белорусского вопроса с мигрантами займется Украиной.

"Дальнейшие усилия будут направлены против Украины. Какую форму и средства они выберут – не знаю. Мне кажется, что происходящее может быть определенным отвлекающим моментом перед тем как основные усилия направить против Украины", — отметил он.

Ранее военный эксперт Олег Жданов высказал мнение "Сегодня", что натиск мигрантов на границу Польши – это гибридная атака, организованная Россией. Замысел Москвы рассчитан на то, что беженцы напугают европейцев, а те в свою очередь начнут бунтовать против властей в своих странах.

Что происходит на белорусской-польской границе

Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.

Минск постоянно обвинял Варшаву в неподобающем обращении с нелегалами, а Минобороны Польши показало видео, как белорусский спецназ издевается над мигрантами.

В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

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