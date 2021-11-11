Путин действует руками Лукашенко: в чем интерес РФ в ситуации с мигрантами

России очень выгоден миграционный кризис на границе Европейского Союза – Кремль руками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко шантажирует Европу беженцами, чтобы запустить "Северный поток – 2". Об этом идет речь в нашей статье.
Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение "Сегодня", что натиск мигрантов на границу Польши – это гибридная атака, организованная Россией. Замысел Москвы рассчитан на то, что беженцы напугают европейцев, а те в свою очередь начнут бунтовать против властей в своих странах.
"Путин руками Лукашенко пытается заставить Европу идти на уступки, такие как снятие санкций, легализация оккупации Крыма и сертификация работы "Северного потока – 2", – говорит эксперт.
Он объяснил, что мигрантов целенаправленно переправляют именно в Германию и это не просто так: эта страна является лидером Европы, но там сейчас большие перемены в связи с уходом Меркель.
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"Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель создала в Европе пророссийское лобби и всегда шла навстречу Москве, даже когда накладывала санкции. Сейчас Меркель завершила руководство страной, а новое правительство еще не сформировали. Путин решил воспользоваться межвластием, чтобы закрепить свои позиции", – объяснил Жданов.
Что происходит на белорусской-польской границе
- Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.
- Минск постоянно обвинял Варшаву в неподобающем обращении с нелегалами, а Минобороны Польши показало видео, как белорусский спецназ издевается над мигрантами.
- В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.