Путин действует руками Лукашенко: в чем интерес РФ в ситуации с мигрантами

Мигрантов целенаправленно переправляют именно в Германию и это не просто так

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России очень выгоден миграционный кризис на границе Европейского Союза – Кремль руками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко шантажирует Европу беженцами, чтобы запустить "Северный поток – 2". Об этом идет речь в нашей статье.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение "Сегодня", что натиск мигрантов на границу Польши – это гибридная атака, организованная Россией. Замысел Москвы рассчитан на то, что беженцы напугают европейцев, а те в свою очередь начнут бунтовать против властей в своих странах.

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"Путин руками Лукашенко пытается заставить Европу идти на уступки, такие как снятие санкций, легализация оккупации Крыма и сертификация работы "Северного потока – 2", – говорит эксперт.

Он объяснил, что мигрантов целенаправленно переправляют именно в Германию и это не просто так: эта страна является лидером Европы, но там сейчас большие перемены в связи с уходом Меркель.

"Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель создала в Европе пророссийское лобби и всегда шла навстречу Москве, даже когда накладывала санкции. Сейчас Меркель завершила руководство страной, а новое правительство еще не сформировали. Путин решил воспользоваться межвластием, чтобы закрепить свои позиции", – объяснил Жданов.

Что происходит на белорусской-польской границе