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Путин действует руками Лукашенко: в чем интерес РФ в ситуации с мигрантами

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
11 ноября, 16:24
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Мигрантов целенаправленно переправляют именно в Германию и это не просто так
/ Фото: Getty Images

России очень выгоден миграционный кризис на границе Европейского Союза – Кремль руками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко шантажирует Европу беженцами, чтобы запустить "Северный поток – 2". Об этом идет речь в нашей статье.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение "Сегодня", что натиск мигрантов на границу Польши – это гибридная атака, организованная Россией. Замысел Москвы рассчитан на то, что беженцы напугают европейцев, а те в свою очередь начнут бунтовать против властей в своих странах.

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"Путин руками Лукашенко пытается заставить Европу идти на уступки, такие как снятие санкций, легализация оккупации Крыма и сертификация работы "Северного потока – 2", – говорит эксперт.

Он объяснил, что мигрантов целенаправленно переправляют именно в Германию и это не просто так: эта страна является лидером Европы, но там сейчас большие перемены в связи с уходом Меркель.

"Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель создала в Европе пророссийское лобби и всегда шла навстречу Москве, даже когда накладывала санкции. Сейчас Меркель завершила руководство страной, а новое правительство еще не сформировали. Путин решил воспользоваться межвластием, чтобы закрепить свои позиции", – объяснил Жданов.

Что происходит на белорусской-польской границе

  • Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские Вооруженные силы приведены в боевую готовность. 9 ноября мигранты проломили ограждение, были даже слышны выстрелы.
  • Минск постоянно обвинял Варшаву в неподобающем обращении с нелегалами, а Минобороны Польши показало видео, как белорусский спецназ издевается над мигрантами.
  • В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина уже усиливает границу с Беларусью с помощью инженерных укреплений, техники, в ход пустили даже беспилотники.

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