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У мигрантов оружие с Донбасса? Лукашенко выдал новую небылицу об Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
11 ноября, 13:32
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Белорусский диктатор заявил, что мигрантам якобы пытаются перебросить оружие с территории Украины
Лукашенко отличился новым заявлением об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Лукашенко отличился новым заявлением об Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что они якобы зафиксировали попытки поставить оружие мигрантам, собравшимся на границе с Польшей, из Донбасса.

Об этом сказал в четверг, 11 ноября, на совещании с руководством Совета министров.

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"Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет (мы с россиянами держим на контроле этот вопрос, с Путиным разговаривали на эту тему) с Донбасса", —заявил белорусский диктатор.

По его мнению, на границе якобы хотят устроить провокацию и "столкнуть лбами" белорусских и польских военных и пограничников. Лукашенко добавил, что собравшиеся на границе мигранты — курды.

"А курды – это вояки. И когда они их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация – и военный конфликт", – добавил он.

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Лукашенко не первый раз говорит об оружии

Ранее белорусский диктатор заявил о контрабанде оружия в Беларусь через Украину. По его словам, злоумышленники готовили теракты по всей Беларуси, а некоторые уже начали осуществлять.

МИД Украины категорически опровергает такие обвинения со стороны Лукашенко. Кроме того, главный пограничник Украины уличил Лукашенко во лжи. По его словам, Лукашенко раза три за последние два года лично заявлял, что в Беларусь с территории Украины попадает оружие незаконно, но белорусская сторона не подтвердила слова своего лидера.

Ситуация на белорусско-польской границе

  • В обед 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
  • В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что на границе дежурят 12 тысяч военных. Польские вооруженные силы были приведены в 6-часовую боевую готовность.
  • Мигранты пытались прорваться на территорию Польши. Они разрезали колючую проволоку специальными ножницами. На видео с места событий были слышны выстрелы.
  • Позже стало известно, что мигранты проломили ограждение и прорвалась в Польшу. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать.
  • Литва после этих событий объявила чрезвычайное положение в приграничных с Беларусью районах.
  • Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил Украину о рисках из-за миграционного кризиса.

Также напомним, в Польше показали белорусских вооруженных силовиков на границе.

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