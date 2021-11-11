У мігрантів зброя з Донбасу? Лукашенко видав нову небилицю про Україну

Білоруський диктатор заявив, що мігрантам нібито намагаються перекинути зброю з території України

Лукашенко відзначився новою заявою про Україну. Фото: колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що вони нібито зафіксували спроби поставити зброю мігрантам, що зібралися на кордоні з Польщею, з Донбасу.

Про це сказав у четвер, 11 листопада, на нараді із керівництвом Ради міністрів.

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"Пішли спроби перекидання зброї, боєприпасів та вибухівки цим людям у таборі. Останні дві доби перекидають зброю. Зброя переважно йде (ми з росіянами тримаємо на контролі це питання, з Путіним розмовляли на цю тему) з Донбасу", – заявив білоруський диктатор.

На його думку, на кордоні нібито хочуть влаштувати провокацію та "зіштовхнути лобами" білоруських та польських військових та прикордонників. Лукашенко додав, що мігранти, які зібралися на кордоні, — курди.

"А курди – це вояки. І коли вони їх ріжуть, б'ють та інше, люди у розпачі. Будь-який автомат, пістолет, провокація – і військовий конфлікт", – додав він.

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Лукашенко не вперше говорить про зброю

Раніше білоруський диктатор заявив про контрабанду зброї до Білорусі через Україну. За його словами, зловмисники готували теракти по всій Білорусі, а дехто вже почав здійснювати.

МЗС України категорично спростовує такі звинувачення з боку Лукашенка. Крім того, головний прикордонник України викрив Лукашенко у брехні. За його словами, Лукашенко три рази за останні два роки особисто заявляв, що до Білорусі з території України потрапляє зброя незаконно, але білоруська сторона не підтвердила слова свого лідера.

Ситуація на білорусько-польському кордоні

В обід 8 листопада велика колона мігрантів з території Білорусі рушила до кордону з Польщею. Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що люди роблять це нібито через байдужість польської влади.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують 12 тисяч військових. Польські збройні сили були приведені у 6-годинну бойову готовність.

Мігранти намагалися прорватися на територію Польщі. Вони розрізали колючий дріт спеціальними ножицями. На відео з місця подій були чутні постріли.

Пізніше стало відомо, що мігранти проломили огорожу і прорвалася до Польщі. Деяких із них вдалося відразу повернути на білоруську сторону, решту довелося розшукувати.

Литва після цих подій оголосила надзвичайний стан у прикордонних з Білоруссю районах.

Прем'єр Польщі Матеуш Моравецький попередив Україну про ризики через міграційну кризу.

Також нагадаємо, у Польщі показали білоруських збройних силовиків на кордоні.